Por primera vez lograron escuchar el sonido que produce un glaciar en el momento exacto en que se parte

El frío puede ser silencioso, pero no es mudo. Un equipo de científicos logró registrar, por primera vez, el estallido acústico de un bloque de hielo en el instante preciso en que se desprende de un glaciar, convirtiendo un fenómeno invisible en una melodía nítida y estremecedora. Ese archivo, más que una curiosidad, es una nueva herramienta para entender cómo responden las masas de hielo a un clima que cambia rápido.

Un estallido en clave de hielo

El momento del rompimiento, conocido como calving, suele ocurrir en un parpadeo, entre crujidos que se pierden en el viento y el rugido del agua. Capturarlo con precisión fue un desafío técnico y conceptual: ¿cómo oír un evento que sucede dentro de una pared de hielo, detrás de capas de ruido natural? “No queríamos un sonido bonito, queríamos el sonido verdadero del instante”, dijo una de las investigadoras del proyecto, resumiendo el corazón de la búsqueda.

Cómo capturaron el instante

Para alcanzar ese objetivo, los expertos desplegaron una red de sensores en el frente de un glaciar de valle, combinando hidrófonos en el agua, geófonos sobre la morrena y micrófonos direccionales a distancia segura. La sincronización se resolvió con relojes atómicos y disparos de prueba que funcionaron como metrónomos sonoros.

En paralelo, instalaron cámaras de alta velocidad, LIDAR y un radar de apertura real para medir deformación en la lengua del hielo. Cuando la grieta final se propagó, todos los canales se activaron a la vez, sellando el momento con precisión milimétrica.

“Descubrimos que el hielo habla antes de romperse”, explicó otro miembro del equipo, refiriéndose a una secuencia de microestallidos que anteceden al corte principal. “Es como si el glaciar respirara fuerte antes de toser”.

Qué nos cuentan esas frecuencias

El registro revela un patrón en tres actos: un murmullo de alta frecuencia, un crujido ancho y, por último, el golpe profundo del bloque al caer en el agua. Las señales previas se ubican en el rango de los kilohertz, demasiado sutiles para el oído humano, por lo que se usó una técnica de sonificación que tradujo datos en una banda audible sin alterar la estructura física de la señal.

Ese “preludio” vibra como una lluvia de agujas: microfracturas que se multiplican y confluye en una onda que suena a tela que se desgarra. Luego llega el estallido principal, una descarga de energía tan breve como brutal, seguida por un eco que viaja por el fiordo y un retumbar que sube por la pared del valle.

“Es un sonido que no puedes olvidar”, dijo una glacióloga que escuchó la reproducción por primera vez. “No es solo ruido, es información comprimida en segundos”.

¿Por qué importa este oído nuevo?

Escuchar el desprendimiento con exactitud permite relacionar el sonido con la mecánica de la grieta. Con suficientes eventos, se pueden identificar umbrales que anuncian fallas inminentes y distinguir entre hielo compacto, hielo fracturado o hielo saturado de agua. Ese catálogo sonoro aporta una dimensión adicional a la observación satelital, que ve el después, pero no oye el durante.

Además, el sonido viaja incluso cuando hay niebla, noche polar o tormenta, condiciones en las que los drones no vuelan y las cámaras no ven. Un sistema de escucha, silencioso y continuo, podría convertirse en una red de alerta de bajo costo para fiordos, lagunas glaciares y frentes en retroceso rápido.

Lo que hace único este registro

– Síncrono con imágenes y radar: permite unir sonido y deformación en el mismo instante.

– Amplio espectro: desde microfracturas agudas hasta golpes de baja frecuencia.

– Calibrado con señales patrón: la energía acústica se puede comparar entre sitios.

– Seguro para el equipo y el glaciar: evita intervenciones intrusivas.

Clima, riesgo y memoria del hielo

A medida que sube la temperatura, muchos glaciares adelgazan y aceleran, aumentando la frecuencia de los desprendimientos. Traducir esa actividad a audio da pistas sobre la estabilidad del frente, el aporte de hielo al mar y el potencial de olas súbitas que afectan a comunidades y operadores turísticos. “Es una forma de escuchar el riesgo en vivo”, apuntó un ingeniero de la red de monitoreo, recordando que el sonido viaja más lejos que la vista.

Las mismas firmas acústicas pueden señalar la presencia de cavidades internas, drenajes subglaciales o zonas de debilidad. Cada timbre es un mapa, cada golpe una coordenada, cada silencio una pregunta.

Más allá del laboratorio

El equipo ya trabaja en módulos solares y antenas que suben datos por satélite en tiempo real, y en algoritmos que aprenden a etiquetar eventos sin supervisión humana. La idea es que cualquier parque, guardaparque o comunidad costera pueda instalar una “estación de oído” y recibir alertas en su teléfono cuando el glaciar cambie de tono.

“Queremos que la ciencia suene en más lugares”, dijeron, casi como un manifiesto. Porque, al final, el hielo siempre estuvo hablando. Faltaba alguien que, por fin, se atreviera a escucharlo con atención y guardara ese instante en un archivo que vibra como un futuro que tenemos que aprender a leer.