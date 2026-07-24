La IA toma el control en la Fórmula 1: los pilotos denuncian que los ordenadores deciden más que ellos

24 de julio de 2026

La inteligencia artificial y los complejos sistemas informáticos se han convertido en protagonistas inesperados de la Fórmula 1 2026. Varios pilotos aseguran que el nuevo reglamento técnico ha dado tanto poder a la gestión electrónica que, en muchos momentos, el rendimiento del monoplaza depende más de los algoritmos que de las manos del piloto.

Uno de los más críticos ha sido Oscar Piastri, quien afirmó que las posiciones en la parrilla parecen decidirse por “ordenadores que se comportan bien o mal”, reflejando la frustración que existe dentro de varios equipos por la dificultad para entender el funcionamiento de las nuevas unidades de potencia y los sistemas de gestión energética.

Con este marco regulatorio, los monoplazas muestran una dependencia creciente de la energía eléctrica y de sofisticados programas que regulan la potencia en cada vuelta. Incluso los ingenieros admiten que, bajo determinadas circunstancias, resulta difícil justificar por qué un coche reduce su velocidad en la recta o modifica de forma drástica su rendimiento.

El debate ya sacude al paddock: mientras la FIA defiende la innovación tecnológica, emergen voces advirtiendo que la Fórmula 1 podría convertir a sus pilotos en “rehenes” de la inteligencia artificial y de los sistemas informáticos, en lugar de premiar exclusivamente el talento al volante.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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