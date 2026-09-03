Tiger Woods admite conducción temeraria tras un accidente y evita la cárcel

Tiger Woods reconoció su culpabilidad y fue sancionado con la retirada de su licencia por cinco años tras formalizar un acuerdo judicial en Florida. El exnúmero uno del golf compareció este miércoles ante un tribunal estatal y evitó enfrentar un juicio por el caso relacionado con el choque que protagonizó en marzo, cerca de su vivienda.

Tal como informaron diversos medios, entre ellos Fox News y The New York Times, la Justicia aceptó un acuerdo que redujo las acusaciones iniciales y fijó una sanción económica junto con una extensa inhabilitación para conducir.

La audiencia se llevó a cabo en Stuart, en el condado de Martin, donde el juez constató que la defensa de Tiger Woods y la fiscalía habían alcanzado un acuerdo de último minuto. A raíz de ese pacto, los cargos por conducir bajo los efectos de sustancias con daños materiales se transformaron en conducción temeraria y en negativa a someterse a una prueba de detección legal.

De acuerdo con lo difundido por Fox News y The New York Times, el tribunal impuso una multa total de 1.500 dólares. De esa suma, 1.000 dólares correspondieron al cargo de conducción temeraria y 500 dólares al de negativa a someterse al test solicitado por las autoridades. Sin embargo, la sanción más significativa fue la suspensión de la licencia de conducir por cinco años, impuesta de forma concurrente para ambos cargos.