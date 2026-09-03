HCH: Televidentes reportan lluvias en todo el país; ¿qué pasó en el Distrito Central?

Durante cuarenta minutos, los televidentes de HCH invadieron las redes sociales del gigante de las tres letras con mensajes y videos que daban cuenta de la lluvia.

Honduras atraviesa una sequía severa en numerosos municipios, por lo que la lluvia que cae desde el cielo se transforma en un hecho informativo.

En localidades como Danlí, San Lorenzo, Pespire, Intibucá, Santa Cruz de Yojoa, Yuscarán y otros lugares se reportaron tormentas intensas.

Sabanagrande, Santa Lucía, Lepaterique, El Chimbo y otras zonas también reportaron aguaceros fuertes. En el Distrito Central llovió, pero lejos de la zona de las represas La Concepción y Los Laureles.

#HCHNoticias | 🌧️ ¡Llegan las lluvias a la capital! Una leve lluvia se registra en distintos sectores de Tegucigalpa, brindando un poco de alivio tras varios días de calor y sequía. 🙏

Informe de Daniel Méndez

DD pic.twitter.com/ToT5pORvgv — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) September 3, 2026