HCH: Televidentes reportan lluvias en todo el país; ¿qué pasó en el Distrito Central?

2 de septiembre de 2026

Durante cuarenta minutos, los televidentes de HCH invadieron las redes sociales del gigante de las tres letras con mensajes y videos que daban cuenta de la lluvia.

Honduras atraviesa una sequía severa en numerosos municipios, por lo que la lluvia que cae desde el cielo se transforma en un hecho informativo.

En localidades como Danlí, San Lorenzo, Pespire, Intibucá, Santa Cruz de Yojoa, Yuscarán y otros lugares se reportaron tormentas intensas.

Sabanagrande, Santa Lucía, Lepaterique, El Chimbo y otras zonas también reportaron aguaceros fuertes. En el Distrito Central llovió, pero lejos de la zona de las represas La Concepción y Los Laureles.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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