Cifra récord de denegaciones de asilo en EE.UU.: solo el 5,5% de los casos fueron aprobados en junio

En junio, los jueces de inmigración denegaron un número histórico de solicitudes de asilo, con un 94% de peticiones rechazadas y apenas un 5,5% de casos ganados, según un informe de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York.

Para junio de 2026, el asilo solo se concedió a 771 individuos, cifra que representa menos de una cuarta parte de las personas que obtuvieron asilo en junio de 2023.

En marzo de 2023, las solicitudes aprobadas de asilo (48%) superaban a las denegadas.

La rápida resolución de casos

El informe de TRAC indicó que las denegaciones de casos de asilo empezaron a subir durante la administración del expresidente Joe Biden (2021-2023), pero bajo la administración actual se dispararon del 60% al 94%, según los datos más recientes.

El análisis también señala que actualmente se están cerrando más expedientes. Gracias a la contratación reciente de varios cientos de nuevos jueces de inmigración, la resolución de casos de asilo ha alcanzado cifras históricas. En abril y mayo, el total de casos de asilo cerrados superó las 13.000, y en marzo y junio de 2026 superó las 14.000.

No obstante, la velocidad a la que se resuelven los casos no ha crecido de forma constante. Después de que la Administración de Donald Trump despidiera a numerosos jueces, la cantidad de decisiones bajó. En noviembre y diciembre de 2025, las decisiones sobre asilo descendieron a 8.800.