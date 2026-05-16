The Mandalorian y Grogu marcan el regreso de Star Wars al cine

La nueva entrega cinematográfica de The Mandalorian & Grogu pretende convertirse en el gran regreso de Star Wars a las salas tras años de ausencia en la gran pantalla. Según explicó el director Jon Favreau, la meta central es cautivar a las nuevas generaciones sin perder la esencia clásica que convirtió a la saga en un fenómeno icónico.

Según la entrevista publicada por Forbes México, la producción apostó por una experiencia más cinematográfica, recurriendo a formatos IMAX, a escenarios reales, a maquetas y a efectos prácticos que rinden homenaje al estilo original de George Lucas. Favreau afirmó que no querían que la película se percibiera como “un episodio largo” de streaming, sino como un auténtico acontecimiento para las salas de cine.

La película también marcará una evolución notable para Grogu, que dejará de ser solamente el personaje “adorable” para asumir un papel más destacado dentro de la historia junto a Din Djarin. El estreno mundial está previsto para el 22 de mayo de 2026.