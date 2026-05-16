Marina Mercante denuncia el secuestro ilegal de un buque con bandera hondureña por fuerzas iraníes

La Autoridad Marítima de Honduras comunica a la comunidad marítima internacional, a las autoridades competentes y al público en general:

En relación con la información recibida sobre la embarcación de bandera hondureña M/V HUI CHUAN (IMO No. 8316895), tipo Working Vessel, inscrita bajo matrícula hondureña y con puerto de registro en San Lorenzo, se habría producido presuntamente una toma ilícita por parte de fuerzas iraníes el día 14 de mayo de 2026, mientras se encontraba fondeada en el Golfo de Omán, aproximadamente en la posición 25°28.2’ N – 056°56.4’ E, a unas 38 millas náuticas al noreste de Fujairah. Esta Autoridad considera necesario aclarar el estatus registral y de abanderamiento de dicha nave ante el Estado de Honduras, informando lo siguiente:

Con base en la información preliminar proporcionada por la empresa operadora y los armadores de nacionalidad china, la embarcación estaba a la espera de indicaciones operativas cuando fue interceptada por unidades presuntamente vinculadas a fuerzas iraníes, tras lo cual se perdió toda comunicación con el buque, incluido el cese de las transmisiones AIS y de otros sistemas de comunicación satelital. De acuerdo con los reportes recibidos por esta Administración, podrían existir indicios de una posible violación de la jurisdicción marítima en aguas territoriales del Sultanato de Omán, ya que las unidades involucradas habrían ingresado sin autorización a dicha jurisdicción, y posteriormente remolcaron la embarcación de bandera hondureña hacia aguas iraníes. La Dirección General de la Marina Mercante subraya que la República de Honduras, en su condición de Estado de Abanderamiento, es una víctima colateral de la compleja situación geopolítica y del conflicto regional vigente en el Medio Oriente, circunstancias ajenas al control y a la voluntad del Estado hondureño. Así mismo, se informa que la tripulación de la embarcación está integrada por diecisiete (17) personas de las siguientes nacionalidades: