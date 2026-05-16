Marina Mercante denuncia el secuestro ilegal de un buque con bandera hondureña por fuerzas iraníes

La Autoridad Marítima de Honduras comunica a la comunidad marítima internacional, a las autoridades competentes y al público en general:
En relación con la información recibida sobre la embarcación de bandera hondureña M/V HUI CHUAN (IMO No. 8316895), tipo Working Vessel, inscrita bajo matrícula hondureña y con puerto de registro en San Lorenzo, se habría producido presuntamente una toma ilícita por parte de fuerzas iraníes el día 14 de mayo de 2026, mientras se encontraba fondeada en el Golfo de Omán, aproximadamente en la posición 25°28.2’ N – 056°56.4’ E, a unas 38 millas náuticas al noreste de Fujairah. Esta Autoridad considera necesario aclarar el estatus registral y de abanderamiento de dicha nave ante el Estado de Honduras, informando lo siguiente:
- Con base en la información preliminar proporcionada por la empresa operadora y los armadores de nacionalidad china, la embarcación estaba a la espera de indicaciones operativas cuando fue interceptada por unidades presuntamente vinculadas a fuerzas iraníes, tras lo cual se perdió toda comunicación con el buque, incluido el cese de las transmisiones AIS y de otros sistemas de comunicación satelital.
- De acuerdo con los reportes recibidos por esta Administración, podrían existir indicios de una posible violación de la jurisdicción marítima en aguas territoriales del Sultanato de Omán, ya que las unidades involucradas habrían ingresado sin autorización a dicha jurisdicción, y posteriormente remolcaron la embarcación de bandera hondureña hacia aguas iraníes.
- La Dirección General de la Marina Mercante subraya que la República de Honduras, en su condición de Estado de Abanderamiento, es una víctima colateral de la compleja situación geopolítica y del conflicto regional vigente en el Medio Oriente, circunstancias ajenas al control y a la voluntad del Estado hondureño.
- Así mismo, se informa que la tripulación de la embarcación está integrada por diecisiete (17) personas de las siguientes nacionalidades:
- diez (10) ciudadanos nepaleses;
- tres (3) ciudadanos de Myanmar;
- tres (3) ciudadanos vietnamitas; y
- un (1) ciudadano de Sri Lanka;
- no se encuentran ciudadanos hondureños a bordo de la embarcación en el momento del incidente.
- La Dirección General de la Marina Mercante, como Autoridad Marítima, mantiene una comunicación constante y permanente con los armadores y la compañía operadora, con el fin de cooperar en todas las gestiones necesarias para garantizar la pronta liberación de la embarcación y la seguridad integral de su tripulación.
- Quienes han informado a esta Autoridad Marítima que el buque habría llegado al puerto de Bandar Abbas, Irán, y que la situación general a bordo se encuentra actualmente estable. Las autoridades iraníes han indicado que los oficiales abordarán el buque para realizar inspecciones documentales y de cumplimiento, antes de considerar la liberación del buque, siempre que toda la documentación esté en regla. Cabe mencionar que la tripulación se halla a salvo.
- La Dirección General de la Marina Mercante continuará dando seguimiento cercano a la evolución de esta situación y mantendrá informadas a las autoridades nacionales e internacionales competentes sobre cualquier desarrollo relevante.
- Emitido en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., 15 de mayo del año 2026
- Dirección General de la Marina Mercante
- República de Honduras