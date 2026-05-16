Shakira y Burna Boy lanzan «Dai Dai», el himno oficial que animará el Mundial 2026

El ámbito del fútbol y la música vuelve a entrecruzarse en un hito histórico con la presentación de Dai Dai, el himno oficial para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, protagonizado por la cantante colombiana Shakira junto al gigante del afrobeat Burna Boy.

Aspectos clave para conocer La melodía que acompañará el torneo durante dos meses

Homenaje a las leyendas del fútbol mundial

Un corazón solidario desde Colombia

Letra

La obra musical que sonará durante dos meses

La composición se presume como un fenómeno global en ciernes. No solo busca encender las gradas, sino también afianzar el legado de la barranquillera como la voz irrefutable de las grandes citas futbolísticas, apoyada por sus triunfos previos en 2006, 2010 y 2014.

“Dai Dai”, cuyo título se interpreta como “vamos” en italiano, es una creación marcada por su pulso dinámico y su mezcla multicultural, que refleja la esencia de las tres naciones anfitrionas: Estados Unidos, México y Canadá.

La pieza conserva la esencia adictiva y bailable que caracteriza las colaboraciones de Shakira, pero incorpora sonoridades contemporáneas y la energía de Burna Boy, logrando una fusión que atrae a audiencias de todos los continentes en una celebración de unidad deportiva.

La lírica transmite un mensaje potente de resiliencia y superación personal. Versos como “lo que una vez te rompió te hizo fuerte” resuenan como un mantra tanto para atletas de élite como para los aficionados.

Síguenos en nuestro canal de YouTube haciendo clic aquí: HCH Televisión Digital

Según los intérpretes, el objetivo central es emplear el fútbol como símbolo de lucha colectiva, recordando que el sendero hacia la gloria está pavimentado con sudor y sacrificio, pero que el resultado final merece cada esfuerzo realizado.

Homenaje a las leyendas del fútbol

Un detalle que ha captado la atención de músicos y amantes del deporte es la mención directa a figuras legendarias del deporte y a selecciones de todo el mundo. Desde iconos como Pelé y Maradona hasta estrellas actuales como Messi, Cristiano Ronaldo y Mbappé, el tema rinde tributo a quienes han forjado la historia del balón.

Del mismo modo, se mencionan países como Colombia, Argentina, España y Japón, reforzando la idea de que la Copa del Mundo es un evento que realmente pertenece a todos por igual.

La estructura musical de “Dai Dai” evoca la nostalgia del icónico “Waka Waka”, pero con una producción actualizada que se adapta a las tendencias de la industria en la actualidad.

Además, la mezcla de estrofas en inglés y español, sumada a los ritmos percusivos africanos, garantiza que la canción funcione como un himno inclusivo. Es una invitación abierta a “seguir el deseo” y a tomar posesión del propio “fuego” interior, elementos que definen la pasión que despierta el torneo más importante del planeta.

Quizás te interese leer: Historial: Shakira, Madonna y BTS encabezarán el primer espectáculo de medio tiempo en la final del Mundial 2026

Corazón solidario desde Colombia

La intérprete también anunció que las ganancias de “Dai Dai” irán destinadas a iniciativas de educación infantil a nivel mundial, como parte de una campaña creada junto a Global Citizen y la FIFA bajo la rúbrica “We Are Ready”.

“La verdad es muy emocionante”, comentó Shakira al referirse al proyecto. Además, afirmó que la campaña busca reunir apoyo suficiente para visibilizar a menores que enfrentan obstáculos para acceder al sistema educativo.

Finalmente, el debut de este himno marca el inicio de la cuenta regresiva oficial hacia el Mundial 2026. Con Shakira y Burna Boy al frente, la FIFA apuesta por una identidad sonora que celebra la diversidad y la emoción del momento.

“Dai Dai” ya empieza a escalar en las listas de popularidad, anticipando lo que se espera sea una celebración sin precedentes donde la música volverá a actuar como el lenguaje universal que une a las naciones alrededor de un balón.

Texto de la canción

You knew from the day you were born

Sabías desde el día en que naciste

That here in this place you belong

Que aquí, en este lugar, perteneces

You been this brave all along

Has mantenido esa valentía desde siempre

What broke you once made you strong

Lo que te partió te hizo más fuerte

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Come follow your desire

Ven y sigue tu deseo

Where there’s a will, there’s a way

Donde hay voluntad, nace un camino

You are the owner of that fire

Eres dueño de ese fuego

No one can take it away

Nadie puede arrebatártelo

Sweat and blood to write your story

Sudor y sangre para escribir tu historia

That is how you paved the way

Así es como abriste tu propio camino

You’re about to reach the glory

Estás a punto de alcanzar la gloria

Only one step away

A solo un paso de distancia

All the highs and lows

Todos los altibajos

All the tears and the pain

Todas las lágrimas y el dolor

You been there through it all, been through it all

Has estado ahí en todo momento, has pasado por todo

Just do it again

Solo hazlo de nuevo

Now you got to believe, I believe

Ahora tienes que creer, yo creo

‘Cause you know what it takes

Porque sabes lo que hace falta

To be living my dream

Para vivir mi sueño

At the top of your game

En la cima de tu juego

Feel it, got everything you needed

Siéntelo, tienes todo lo que necesitas

Now bring it like you mean it

Ahora sí que se sienta verdadero

Just like you mean it

Tal como lo sientes

Dale, no olvides lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabes

Energy is contagious, you know

La energía es contagiosa, ya lo sabes

And it never fails no, no

Y nunca falla, no, no

No one’s getting tired, I know

Nadie se cansa, lo sé

‘Cause you got that fire, ayo

Porque posees ese fuego, ayo

Dream a little higher, let’s go, let’s go, let’s go

Sueña un poco más alto, vamos, vamos, vamos

Ayo

Ayo

Ayo

Ayo

We’ve taken all that our hearts can hold

Hemos soportado todo lo que nuestros corazones pueden contener

We can’t hold on to the past no more

Ya no podemos aferrarnos al pasado

From the dirt and the tears, we make gold

Del barro y las lágrimas hacemos oro

We are more than flesh and bones

Somos más que carne y huesos

All the highs and lows

Todos los altibajos

All the tears and the pain

Todas las lágrimas y el dolor

You been there through it all, been through it all

Has estado ahí en todo momento, has pasado por todo

Just do it again

Solo hazlo otra vez

Now you got to believe

Ahora tienes que creer

‘Cause you know what it takes

Porque sabes lo que hace falta

To be living my dream

Para vivir mi sueño

At the top of your game

En la cima de tu juego

Feel it, got everything you needed

Siéntelo, tienes todo lo que necesitas

Now bring it like you mean it

Ahora toma ello con toda la convicción

Just like you mean it

Como si realmente lo sintieras

Dale, no olvides’ lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabes

Pelé, Maradona, Maldini, Romário

Pelé, Maradona, Maldini, Romário

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká

El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká

Messi, Mbappé, Salah

Messi, Mbappé, Salah

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia

US, England, Germany, France

Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia

South Africa, España, México, Japan

Sudáfrica, España, México, Japón

Korea, Netherlands

Corea, Países Bajos

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

Knew from the day you were born

Sabías desde el día en que naciste

Here in this place, you belong

Que aquí, en este lugar, perteneces

You’ve been this brave all along

Has permanecido valiente desde siempre

What broke you once made you strong

Lo que te quebró una vez te fortaleció

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos