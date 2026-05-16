Shakira y Burna Boy lanzan «Dai Dai», el himno oficial que animará el Mundial 2026

El ámbito del fútbol y la música vuelve a entrecruzarse en un hito histórico con la presentación de Dai Dai, el himno oficial para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, protagonizado por la cantante colombiana Shakira junto al gigante del afrobeat Burna Boy.
Aspectos clave para conocer
La obra musical que sonará durante dos meses
La composición se presume como un fenómeno global en ciernes. No solo busca encender las gradas, sino también afianzar el legado de la barranquillera como la voz irrefutable de las grandes citas futbolísticas, apoyada por sus triunfos previos en 2006, 2010 y 2014.
“Dai Dai”, cuyo título se interpreta como “vamos” en italiano, es una creación marcada por su pulso dinámico y su mezcla multicultural, que refleja la esencia de las tres naciones anfitrionas: Estados Unidos, México y Canadá.
La pieza conserva la esencia adictiva y bailable que caracteriza las colaboraciones de Shakira, pero incorpora sonoridades contemporáneas y la energía de Burna Boy, logrando una fusión que atrae a audiencias de todos los continentes en una celebración de unidad deportiva.
La lírica transmite un mensaje potente de resiliencia y superación personal. Versos como “lo que una vez te rompió te hizo fuerte” resuenan como un mantra tanto para atletas de élite como para los aficionados.
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Según los intérpretes, el objetivo central es emplear el fútbol como símbolo de lucha colectiva, recordando que el sendero hacia la gloria está pavimentado con sudor y sacrificio, pero que el resultado final merece cada esfuerzo realizado.
Homenaje a las leyendas del fútbol
Un detalle que ha captado la atención de músicos y amantes del deporte es la mención directa a figuras legendarias del deporte y a selecciones de todo el mundo. Desde iconos como Pelé y Maradona hasta estrellas actuales como Messi, Cristiano Ronaldo y Mbappé, el tema rinde tributo a quienes han forjado la historia del balón.
Del mismo modo, se mencionan países como Colombia, Argentina, España y Japón, reforzando la idea de que la Copa del Mundo es un evento que realmente pertenece a todos por igual.
La estructura musical de “Dai Dai” evoca la nostalgia del icónico “Waka Waka”, pero con una producción actualizada que se adapta a las tendencias de la industria en la actualidad.
Además, la mezcla de estrofas en inglés y español, sumada a los ritmos percusivos africanos, garantiza que la canción funcione como un himno inclusivo. Es una invitación abierta a “seguir el deseo” y a tomar posesión del propio “fuego” interior, elementos que definen la pasión que despierta el torneo más importante del planeta.
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Corazón solidario desde Colombia
La intérprete también anunció que las ganancias de “Dai Dai” irán destinadas a iniciativas de educación infantil a nivel mundial, como parte de una campaña creada junto a Global Citizen y la FIFA bajo la rúbrica “We Are Ready”.
“La verdad es muy emocionante”, comentó Shakira al referirse al proyecto. Además, afirmó que la campaña busca reunir apoyo suficiente para visibilizar a menores que enfrentan obstáculos para acceder al sistema educativo.
Finalmente, el debut de este himno marca el inicio de la cuenta regresiva oficial hacia el Mundial 2026. Con Shakira y Burna Boy al frente, la FIFA apuesta por una identidad sonora que celebra la diversidad y la emoción del momento.
“Dai Dai” ya empieza a escalar en las listas de popularidad, anticipando lo que se espera sea una celebración sin precedentes donde la música volverá a actuar como el lenguaje universal que une a las naciones alrededor de un balón.
Texto de la canción
You knew from the day you were born
Sabías desde el día en que naciste
That here in this place you belong
Que aquí, en este lugar, perteneces
You been this brave all along
Has mantenido esa valentía desde siempre
What broke you once made you strong
Lo que te partió te hizo más fuerte
Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Come follow your desire
Ven y sigue tu deseo
Where there’s a will, there’s a way
Donde hay voluntad, nace un camino
You are the owner of that fire
Eres dueño de ese fuego
No one can take it away
Nadie puede arrebatártelo
Sweat and blood to write your story
Sudor y sangre para escribir tu historia
That is how you paved the way
Así es como abriste tu propio camino
You’re about to reach the glory
Estás a punto de alcanzar la gloria
Only one step away
A solo un paso de distancia
All the highs and lows
Todos los altibajos
All the tears and the pain
Todas las lágrimas y el dolor
You been there through it all, been through it all
Has estado ahí en todo momento, has pasado por todo
Just do it again
Solo hazlo de nuevo
Now you got to believe, I believe
Ahora tienes que creer, yo creo
‘Cause you know what it takes
Porque sabes lo que hace falta
To be living my dream
Para vivir mi sueño
At the top of your game
En la cima de tu juego
Feel it, got everything you needed
Siéntelo, tienes todo lo que necesitas
Now bring it like you mean it
Ahora sí que se sienta verdadero
Just like you mean it
Tal como lo sientes
Dale, no olvides lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabes
Energy is contagious, you know
La energía es contagiosa, ya lo sabes
And it never fails no, no
Y nunca falla, no, no
No one’s getting tired, I know
Nadie se cansa, lo sé
‘Cause you got that fire, ayo
Porque posees ese fuego, ayo
Dream a little higher, let’s go, let’s go, let’s go
Sueña un poco más alto, vamos, vamos, vamos
Ayo
Ayo
Ayo
Ayo
We’ve taken all that our hearts can hold
Hemos soportado todo lo que nuestros corazones pueden contener
We can’t hold on to the past no more
Ya no podemos aferrarnos al pasado
From the dirt and the tears, we make gold
Del barro y las lágrimas hacemos oro
We are more than flesh and bones
Somos más que carne y huesos
All the highs and lows
Todos los altibajos
All the tears and the pain
Todas las lágrimas y el dolor
You been there through it all, been through it all
Has estado ahí en todo momento, has pasado por todo
Just do it again
Solo hazlo otra vez
Now you got to believe
Ahora tienes que creer
‘Cause you know what it takes
Porque sabes lo que hace falta
To be living my dream
Para vivir mi sueño
At the top of your game
En la cima de tu juego
Feel it, got everything you needed
Siéntelo, tienes todo lo que necesitas
Now bring it like you mean it
Ahora toma ello con toda la convicción
Just like you mean it
Como si realmente lo sintieras
Dale, no olvides’ lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabes
Pelé, Maradona, Maldini, Romário
Pelé, Maradona, Maldini, Romário
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká
El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká
Messi, Mbappé, Salah
Messi, Mbappé, Salah
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia
US, England, Germany, France
Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia
South Africa, España, México, Japan
Sudáfrica, España, México, Japón
Korea, Netherlands
Corea, Países Bajos
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh
Knew from the day you were born
Sabías desde el día en que naciste
Here in this place, you belong
Que aquí, en este lugar, perteneces
You’ve been this brave all along
Has permanecido valiente desde siempre
What broke you once made you strong
Lo que te quebró una vez te fortaleció
Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos