Tegucigalpa alberga un encuentro de poesía negra: versos, arte y emprendedoras

En el Mes de la Herencia Africana, la Colección Erandique realizará este miércoles 29 de abril el Foro de Poesía Negra. Los panelistas serán tres voces autorizadas de la comunidad garífuna: Ashanty Crisanto (socióloga y artista); Kenny Castillo (periodista e investigador) y Xiomara Cacho (poeta).

La obra Poesía Negra en Honduras, una recopilación del poeta Claudio Barrera, servirá como guía para el Foro.

¿Es racista la poesía negra producida en Honduras? ¿Qué opinión tienen Ashanty, Castillo y Cacho de versos como el poema Negro esclavo, de Daniel Laínez, o El negro José, de Carlos Manuel Arita?

“Este evento pone en el mapa de la literatura a la cultura garífuna. Invitamos al público de la capital a un conversatorio que, sin duda, será enriquecedor”, señaló Kenny Castillo, director del portal digital Wa-Dani.

Durante el Foro, Ashanty Crisanto deleitará a los asistentes, acompañada por tambores, con su poema Me gritaron negra.

“Tenía siete años, apenas. Apenas siete años… De pronto, unas voces en la calle me gritaron: ‘¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!’. ‘¿Soy acaso negra?’, me dije. Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía y me sentí negra, como ellos decían”.

También habrá una miniferia de emprendedoras en la que artesanas y cocineras pondrán a la venta sus productos.