CNA acusa a la corrupción en Honduras: la lucha no avanza por falta de voluntad

Tras reunirse con varias autoridades, Gabriela Castellanos, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, lanzó una contundente diana señalando que la corrupción no se combate por falta de voluntad.

Castellanos admite que existen varios obstáculos para combatir la corrupción, incluso manifiesta que hay una alta corrupción en el Ministerio Público y en la Corte Suprema de Justicia.

Por otra parte, se refirió a la asignación de bonos por parte del presidente Nasry Asfura a los diputados nacionalistas y liberales y les indicó “Que no se vuelva una partida oscura, y les decimos a las autoridades que debe haber transparencia y se deben rendir cuentas”.