CNA acusa a la corrupción en Honduras: la lucha no avanza por falta de voluntad

29 de abril de 2026

Tras reunirse con varias autoridades, Gabriela Castellanos, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, lanzó una contundente diana señalando que la corrupción no se combate por falta de voluntad.

Castellanos admite que existen varios obstáculos para combatir la corrupción, incluso manifiesta que hay una alta corrupción en el Ministerio Público y en la Corte Suprema de Justicia.

Por otra parte, se refirió a la asignación de bonos por parte del presidente Nasry Asfura a los diputados nacionalistas y liberales y les indicó “Que no se vuelva una partida oscura, y les decimos a las autoridades que debe haber transparencia y se deben rendir cuentas”.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

Moción aprobada para retirar el retrato de Luis Redondo y colocar el de Jorge Cálix en el CN

Tegucigalpa alberga un encuentro de poesía negra: versos, arte y emprendedoras