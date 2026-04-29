PSG derrota 5-4 al Bayern Múnich en la semifinal de la Champions League

El Paris Saint-Germain de Francia venció por 5-4 como local al Bayern Múnich de Alemania, en la ida de las semifinales de la Champions League, un encuentro para recordar.

Los tantos del equipo parisino fueron obra de Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, cada uno con un par de celebraciones, además de Joao Neves, mientras que para el Bayern Múnich convirtieron Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano y Luis Díaz.

Desde los primeros minutos ya se vivía un espectáculo, con ambos equipos buscando la portería contraria con muchos jugadores, aunque dejando varios huecos en la defensa.

Así fue como, tras varias aproximaciones, el Bayern Múnich se adelantó a los 17 minutos gracias a un penal ejecutado de forma brillante por Kane, que engañó al arquero y lo descolocó hacia el otro lado.

En los minutos siguientes, el Bayern fue una auténtica locomotora y mantuvo al PSG contra las cuerdas en varias ocasiones. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, el conjunto francés consiguió la igualada a los 24 minutos gracias a una gran definición tras el segundo pase de Kvaratskhelia.

Tan solo diez minutos después, el PSG se puso al frente gracias al portugués Neves, que remató de cabeza dentro del área luego de una muy buena ejecución del tiro de esquina de Dembélé.

El Bayern, por su parte, respondió rápidamente y a los 41 consiguió la igualdad a través de Olise, que definió con potencia desde la cerca del área.

Ya en el complemento, el PSG parecía encaminado a sentenciar la serie, ya que en apenas 13 minutos amplió su ventaja a 5-2 tras los goles de Kvaratskhelia y Dembélé.

Pero el Bayern Múnich no se dio por vencido y logró recortar distancias mediante Upamecano y Luis Díaz, dejando el marcador 5-4 y alimentando la expectativa de cara a la revancha, que se disputará el próximo miércoles en Alemania.

La actividad de la Champions League continuará este miércoles, con el encuentro en el que el Atlético Madrid de España recibirá al Arsenal de Inglaterra.