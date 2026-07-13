Taylor Swift y Travis Kelce planean la luna de miel más lujosa del año: un itinerario deslumbrante

13 de julio de 2026

Tras su boda, Taylor Swift y Travis Kelce estarían preparando una espectacular luna de miel que los llevará por el Caribe, Europa, Asia y Oceanía

De acuerdo con The Sun, la pareja ha organizado el viaje durante varias semanas e incluso avisó a familiares y amigos que permanecerán “desconectados” para disfrutar de esta experiencia sin distracciones. Entre los destinos europeos destacarían Italia, el Lago de Como, París, la Riviera Francesa, Grecia y Croacia, lugares que ambos desean recorrer juntos.

Una fuente aseguró que Taylor ya conoce y ama Europa, mientras que Travis está emocionado por compartir con ella algunos de sus rincones favoritos, además de visitar Croacia por los orígenes familiares del jugador. 

Aunque el itinerario no ha sido confirmado por la pareja, diversos medios coinciden en que buscan disfrutar de varias semanas lejos de los reflectores antes de que Kelce retome sus compromisos con la NFL. 

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

Roberto “El Pollo” Contreras desafía a Salvador Nasralla a sumarse a un debate público