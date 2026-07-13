Roberto “El Pollo” Contreras desafía a Salvador Nasralla a sumarse a un debate público

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, lanzó un desafío público al líder político Salvador Nasralla para que aporte las evidencias de las imputaciones que, según aseguró, ha dirigido contra él.

Contreras afirmó que está dispuesto a confrontarlo cara a cara con Nasralla ante el medio de comunicación que él elija, con el fin de que revele públicamente las pruebas que dice poseer en relación con sus señalamientos.

El edil aseguró que no tiene reparo en contestar de forma transparente cualquier señalamiento ante la ciudadanía y reiteró su voluntad de entablar un diálogo, palabras que pronunció este miércoles en una entrevista.

“Que se enfrente a mí, en un debate, en el medio de comunicación que él prefiera”, afirmó Contreras, quien añadió que invita al líder a sentarse a dialogar y a exhibir públicamente las pruebas que asegura poseer.