Bélgica deja fuera por goleada al último anfitrión del Mundial 2026

Bélgica logró avanzar a la ronda de cuartos de final de la Copa Mundial 2026 tras vencer de forma contundente a Estados Unidos y dejarlo fuera del campeonato. Con un marcador de 1 – 4, el conjunto dirigido por Rudi García ahora enfrentará a España el próximo 10 de julio.

Con un doblete de Charles De Ketelaere (’9 y ’33), el marcador se inclinó a favor de Bélgica, lo que llevó a plantear un enfoque táctico para capitalizar los errores de Estados Unidos. En el minuto 31, Malik Tillman acortó distancias para el equipo anfitrión, pero no fue suficiente para revertir la situación. No fue hasta la segunda mitad cuando Bélgica selló la victoria y la goleada: un tanto de Hans Vanaken y, en los minutos finales, Romelu Lukaku cerró el marcador con el cuarto gol.

La selección de Las Barras y las Estrellas se despidió de este torneo, convirtiéndose en el último anfitrión en decir adiós a esta edición mundialista. Desde el arranque del encuentro, la táctica de Mauricio Pochettino no consiguió abrir huecos para hacer daño a los belgas.

Quien gane este duelo enfrentará a España, ya clasificada para los cuartos de final.