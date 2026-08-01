Soy traumatólogo y estas son las dos posturas que veo todos los días en mi consultorio

Cada jornada en el consultorio, veo los mismos cuerpos tratar de adaptarse al día.

Entre pantallas, sillas y prisas, dos posturas aparecen una y otra vez.

No se trata de buscar una espalda perfecta, sino de evitar que ciertos hábitos se queden para siempre.

Como digo a menudo: “el cuerpo se vuelve lo que repite”, y estas dos figuras lo prueban.

Cuello adelantado y hombros redondeados

Es la silueta del móvil, del portátil, del volante. El mentón se escapa hacia delante, los hombros caen, el pecho se cierra. La espalda alta se vuelve rígida y el cuello trabaja como una palanca demasiado larga.

Esta postura sobrecarga el trapecio superior, los escalenos y el pectoral menor. El resultado son tensiones cervicales, cefaleas, hormigueo en dedos y una respiración más corta.

“Donde pones la mirada, el cuerpo te sigue”, me digo cada vez que ajusto un monitor.

Una señal rápida: si al apoyar la espalda en la pared tus hombros no tocan sin forzar, probablemente tu tórax está inmóvil y el cuello hace el trabajo. Otra señal: al final del día sientes la base del cráneo como si llevaras un casco pesado.

¿Qué ayuda? Subir la pantalla a la altura de los ojos, acercar el teclado, apoyar los antebrazos y ampliar el tamaño de letra. Dos gestos clave: abrir el esternón como si “llegara luz” a la pecho, y “empujar el suelo” con los pies para alargar la nuca sin levantar el mentón.

Respirar “al costado” —ribs que se abren— devuelve movimiento a la caja torácica y quita tensión al cuello.

La “C” eterna al sentarse

Es la famosa espalda en C. La pelvis se escurre, la cola se esconde y el peso cae en el sacro. El teclado queda lejos, la cabeza se inclina y el lumbar pide auxilio.

Con horas de sedestación, los discos se comprimen siempre en el mismo ángulo, los ligamentos se vuelven perezosos y el glúteo “olvida” trabajar. Aparecen molestias difusas en la zona lumbosacra, tirantez en isquios y ese dolor que imita una ciática sin serlo.

“Sentarse es necesario; inmovilizarse es opcional”. Esa frase me acompaña cuando reformulo puestos de trabajo. Un ajuste simple: sentir los isquiones, esas “dos puntas” bajo los glúteos. Si los notas, la pelvis está neutra; si no, estás atrás en la C.

Prueba bajar un poco la mesa o subir la silla para que las caderas queden algo por encima de las rodillas. Una toalla enrollada en la curva lumbar cambia la película: el tronco crece, el diafragma respira y la espalda deja de pelear. Alterna asientos: rígido, blando, alto, bajo. Mismo cuerpo, distintas cargas.

Lo que une a ambas posturas

Las dos nacen de lo mismo: mucha repetición, poca variación. Un entorno que te empuja hacia delante, y un cuerpo que se organiza como puede.

El antídoto no es vivir “recto como un palo”, sino mover más, mejor y más a menudo.

La columna no ama la perfección; ama la diversidad. Si le das más ángulos, reparte mejor las cargas. Si le das más pausas, tolera mejor las tareas.

Hábitos simples que funcionan

Cada 30–45 minutos, cambia de forma: de pie, sentado alto, sentado bajo, caminata de dos minutos. Ajusta la tarea a la postura: llamadas de pie, correos sentado, lecturas reclinado con apoyo. Haz “caras de pared”: espalda, sacro y nuca contra una pared 60 segundos, respirando hacia las costillas. Dos veces al día. Estira lo que más usas: pectorales en el marco de la puerta, flexores de cadera con una rodilla en el suelo, gemelos contra la pared. Fortalece lo que se duerme: glúteos con puentes, escápulas con remadas, cuello con doble mentón suave, 6–8 repeticiones, sin dolor. Duerme con apoyo cervical que no empuje la cabeza hacia delante; si es de lado, rellena el hueco hombro-cuello. Si un dolor supera los 10–14 días o interfiere con el sueño, busca una evaluación médica.

Frases que repito en el consultorio

“Más vale una postura suficientemente buena muchas horas, que una perfecta cinco minutos.”

“El mejor ergonómico es el que te recuerda moverte.”

“No hay postura ‘correcta’ única; hay posturas que tu cuerpo puede sostener hoy.”

Con pequeños ajustes, el cuello encuentra alivio y la espalda se organiza mejor. Con más variabilidad, las cargas se distribuyen y los tejidos respiran. No necesitas cambiarlo todo; solo decidir una cosa pequeña y empezar hoy.

Tu cuerpo entiende los mensajes; dale variedad, pausa y un poco de fuerza, y te devolverá movimiento.