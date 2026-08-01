Posible reactivación de la orden de captura contra Juan Orlando Hernández para el 3 de agosto

1 de agosto de 2026

La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández presentó un recurso de reposición que busca mantener el caso en la Corte Suprema de Justicia y evitar su remisión al Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, indicó a periodistas el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.

Hernández tiene citación para comparecer de forma voluntaria el 3 de agosto próximo ante la audiencia de declaración de imputado por los delitos de fraude y lavado de activos, en un proceso denominado ‘Pandora II’.

Este Juzgado de Letras Natural Designado por la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: PRIMERO: ABSTENERSE de seguir conociendo del presente requerimiento fiscal interpuesto, contra el señor JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO, por la supuesta comisión de los delitos de FRAUDE y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la Administración Pública y la Economía del Estado de Honduras. SEGUNDO: Ordenar la remisión del expediente contentivo de las presentes diligencias al Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada Medio Ambiente y Corrupción. Notifíquese.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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