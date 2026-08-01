Posible reactivación de la orden de captura contra Juan Orlando Hernández para el 3 de agosto

La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández presentó un recurso de reposición que busca mantener el caso en la Corte Suprema de Justicia y evitar su remisión al Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, indicó a periodistas el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.

Hernández tiene citación para comparecer de forma voluntaria el 3 de agosto próximo ante la audiencia de declaración de imputado por los delitos de fraude y lavado de activos, en un proceso denominado ‘Pandora II’.