Posible reactivación de la orden de captura contra Juan Orlando Hernández para el 3 de agosto

La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández presentó un recurso de reposición que busca mantener el caso en la Corte Suprema de Justicia y evitar su remisión al Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, indicó a periodistas el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.
Hernández tiene citación para comparecer de forma voluntaria el 3 de agosto próximo ante la audiencia de declaración de imputado por los delitos de fraude y lavado de activos, en un proceso denominado ‘Pandora II’.
Este Juzgado de Letras Natural Designado por la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: PRIMERO: ABSTENERSE de seguir conociendo del presente requerimiento fiscal interpuesto, contra el señor JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO, por la supuesta comisión de los delitos de FRAUDE y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la Administración Pública y la Economía del Estado de Honduras. SEGUNDO: Ordenar la remisión del expediente contentivo de las presentes diligencias al Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada Medio Ambiente y Corrupción. Notifíquese.