Arsenal y Manchester City protagonizarán un torneo histórico que abandonará Inglaterra por primera vez en dos décadas

Por primera vez desde 2006, la Community Shield sale de territorio inglés y se disputará en el Principality Stadium de Cardiff, Gales, el domingo 16 de agosto. La razón es clara: el Wembley Stadium estará reservado para el tercer espectáculo consecutivo de la superestrella The Weeknd, dentro de una serie de cinco actuaciones que el artista ofrece en ese recinto londinense en esas jornadas, según informó FourFourTwo.

El choque medirá al Arsenal, vigente campeón de la Premier League, frente al Manchester City, vencedor de la FA Cup. Conforme al formato clásico del torneo —el telón de apertura del fútbol inglés—, el título de liga y el de la FA Cup otorgan la plaza para disputar este certamen estival. Pero la peculiaridad geográfica de esta edición, no obstante, destaca más allá del resultado previsto en el césped.

La determinación de trasladar el encuentro a Gales obedece a un choque de calendarios que la Football Association no pudo eludir. Wembley tiene reservadas cinco fechas consecutivas para los espectáculos de The Weeknd, y el 16 de agosto coincide precisamente con la franja prevista para la Community Shield.

El Principality Stadium, situado en el corazón de la capital galesa, tiene capacidad para alrededor de 74.500 espectadores y cuenta con el antecedente de haber albergado el certamen durante seis ediciones seguidas entre 2001 y 2006, mientras Wembley estaba en plenas obras de reconstrucción. La última vez que el escudo se jugó allí fue en agosto de 2006, cuando Liverpool venció a Chelsea 2-1 gracias a un gol tardío de Peter Crouch, tras el empate de Andriy Shevchenko al tanto inicial de John Arne Riise, y se llevó el título.