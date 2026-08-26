Soy oncóloga y este es el examen que más mujeres siguen posponiendo en Honduras

Cada semana, en la consulta, veo a mujeres valientes que cargan con un miedo silencioso. Muchas llegan cuando los síntomas ya son innegables, y la enfermedad ha avanzado demasiado. Me duele, porque sé que con un examen sencillo y a tiempo, la historia habría sido otra.

En Honduras, el cáncer cervicouterino sigue siendo una amenaza que golpea con especial fuerza. Y, sin embargo, el examen que podría cambiar el rumbo se va quedando para después. “Doctora, la próxima semana, se lo prometo”, me dicen; pero la próxima semana se vuelve mes, y el mes, año.

No es falta de amor por la vida, ni falta de inteligencia. Es una mezcla de barreras culturales, económicas y de tiempo, que convierten lo urgente en algo posponible. Como oncóloga, mi llamado es claro: cuidarte no es un lujo, es una prioridad.

El examen que dejamos para después

El Papanicolaou, o PAP, junto con la prueba de VPH, es el examen de detección que más mujeres siguen aplazando. Es rápido, económico y puede identificar cambios precancerosos en el cuello uterino antes de que se conviertan en cáncer.

Cuando hablamos de prevención, este examen es el pilar más fuerte para las mujeres sexualmente activas. Suele recomendarse a partir de los 25 años, o antes según el criterio médico, y con una periodicidad que puede variar según la prueba y los resultados. “Prefiero un minuto de incomodidad a años de tratamiento”, me repite una colega en cada jornada de tamizaje.

La mamografía es otro pilar clave, sobre todo a partir de los 40–50 años, pero el PAP suele ser el que más se pospone en mujeres jóvenes y de mediana edad. Allí es donde perdemos un tiempo precioso, y donde la prevención marca la diferencia.

Por qué lo aplazamos

Las razones se repiten con una claridad dolorosa: miedo a sentir dolor, vergüenza al examen pélvico, dudas sobre la privacidad y la idea de que “si me siento bien, no necesito ir”. A eso se suman los costos, la distancia a los centros, y horarios que chocan con el trabajo o el cuidado de la familia.

“Tuve una experiencia incómoda y no quise volver”, me confesó una paciente de 33 años. Ese testimonio me recuerda que la calidad del trato importa tanto como el procedimiento técnico. Un ambiente respetuoso, personal capacitado y una explicación clara hacen toda la diferencia.

También pesa el tabú. Hablar de salud sexual sigue siendo difícil en muchos entornos, y eso silencia dudas que deberían ser normales. Pero la salud íntima es salud integral, y protegerla es un acto de amor propio.

Qué detecta y por qué importa

El virus del papiloma humano, o VPH, es muy común y, en la mayoría de los casos, el cuerpo lo elimina solo. Sin embargo, algunas infecciones persisten y pueden causar lesiones que, con el tiempo, evolucionan hacia el cáncer.

El PAP identifica cambios celulares tempranos, y la prueba de VPH detecta el virus de alto riesgo. Ese margen de años entre la lesión y el cáncer es nuestra gran ventana de oportunidad. Tratar una lesión precancerosa es simple, menos costoso y con excelentes resultados.

He visto mujeres que, gracias a un tamizaje oportuno, evitaron una cirugía mayor y pudieron seguir con su vida plena. “Me salvó una cita de 15 minutos”, me dijo una maestra que hoy promueve el examen entre sus alumnas y vecinas.

Cómo vencer barreras hoy

No esperes a tener un síntoma para tomar la decisión. Estos pasos pueden ayudarte a organizarte y a sentirte más segura:

Pregunta por jornadas de tamizaje en tu barrio, solicita cita en horarios extendidos, pide ser atendida por personal femenino si eso te tranquiliza, lleva a una amiga de apoyo, evita los días de flujo abundante, y solicita que te expliquen cada paso antes de empezar.

Si te preocupa el dolor, díselo al personal de salud. El examen debería ser más incómodo que doloroso; técnicas adecuadas y una buena comunicación marcan la diferencia. Si tienes una experiencia negativa, busca otro centro: tu derecho es ser atendida con dignidad.

Y, si tienes entre 9 y 45 años, pregunta por la vacuna contra el VPH. La vacunación no reemplaza el PAP, pero reduce drásticamente el riesgo de infecciones que pueden llevar al cáncer. Vacunar es proteger tu futuro y el de tu familia.

Llamado desde la consulta

No estamos hablando de culpa, sino de posibilidades. Tienes el poder de poner tu salud en el calendario, igual que una reunión de trabajo o la entrega de una tarea. Tu vida merece ese espacio y ese tiempo.

Si hoy estás leyendo esto, dale una fecha al examen y cuéntaselo a una amiga. Que ese recordatorio sea una cadena de cuidado que recorra barrios, escuelas y oficinas. “La prevención es un acto de amor”, repetimos en la consulta, y es un amor que empieza por ti.

Aquí estoy, junto a tantas colegas y promotoras de salud, para acompañarte sin juicios y con respeto. Da el primer paso, porque el mejor día para cuidarte es hoy, y porque tu historia puede escribirse con más vida y menos miedo.