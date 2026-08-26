Inundación súbita y devastadora en Nepal deja muertos y cientos de desaparecidos

Una inundación mortífera en Nepal, que surgió de manera súbita, ha devastado este miércoles 26 de agosto del 2026 numerosas aldeas y asentamientos fronterizos en el distrito de Rasuwa, próxima a la frontera con el Tíbet.

Qué debes saber Personas sepultadas

Dificultades para el rescate

Personas sepultadas

Las autoridades locales han confirmado al menos ocho fallecimientos, y los equipos de rescate continúan buscando a decenas de desaparecidos entre escombros y lodo acumulado a lo largo del cauce del río Bhote Koshi.

La irrupción repentina de las aguas sorprendió a los habitantes alrededor de las 9:00 h (hora local) en localidades estratégicas como Timure y Syabrubesi, arrasando viviendas, puentes y la infraestructura hidroeléctrica circundante.

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Como no se habían registrado precipitaciones de gran intensidad en las horas previas sobre territorio nepalí, expertos y autoridades locales sospechan que el fallo fue provocado por el desprendimiento de un glaciar o la ruptura de un lago glaciar aguas arriba, en la región tibetana.

El alcance de este desastre ha generado una alarma notable en los sectores turístico y de transporte, pues la zona funciona como un corredor estratégico para el tránsito internacional y para el senderismo en la cordillera del Himalaya.

La Junta de Turismo de Nepal ha informado que alrededor de 400 viajeros se mantienen incomunicados o sin localizar en la zona montañosa, entre ellos casi 300 visitantes extranjeros y decenas de guías locales.

Dificultades para el rescate

Las operaciones de rescate se han visto seriamente dificultadas por el colapso de las rutas terrestres y la destrucción de los helipuertos locales. En las primeras horas tras el incidente, aeronaves de rescate enviadas desde Katmandú no pudieron aterrizar en Timure porque el caudal del río cubría por completo las zonas de posado y las pistas de emergencia.

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Frente a la magnitud del cauce desbordado, el gobierno de Nepal ha emitido alertas de evacuación preventiva para las comunidades asentadas río abajo, como Nuwakot, Dhading y Chitwan, por donde discurre el río Trishuli.

Paralelamente, las fuerzas militares y equipos de rescate especializados buscan abrir pasos terrestres alternativos para suministrar combustible a los helicópteros y evacuar a los sobrevivientes.

La comunidad internacional y organismos de ayuda vigilan de cerca la situación en la frontera entre Nepal y China, mientras las autoridades de ambos países de la cordillera trabajan para definir la causa exacta del colapso glaciar y coordinar acciones para localizar al elevado número de personas que siguen desaparecidas.