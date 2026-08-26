El precio de una vida: revelan cuánto pagaron por asesinar al testigo del caso Angie Peña

Un supuesto pago de L100 mil para perpetrar un asesinato forma parte de las nuevas líneas de investigación que manejan las autoridades tras el crimen de Dereck Isaac Mc Neal James, ocurrido en Roatán.

McNeil, quien tenía la condición de testigo protegido dentro de las investigaciones por la desaparición de Angie Samantha Peña Melgares, recibió un tiroteo el pasado 17 de agosto cuando regresaba de dejar a su hijo en la escuela. El ataque ocurrió mientras viajaba en su camioneta.

Según las pesquisas policiales, se habría contratado a dos hombres para ejecutar el crimen y a cada uno se le asignarían unos L50 mil, para un total de L100 mil por la ejecución.

Síguenos en nuestra cuenta de TikTok haciendo clic aquí: HCH Televisión Digital

Sospechosos en la mira

Uno de los sospechosos identificados es Jeremías Ávila Dilbert, de 30 años, quien habría sido ubicado mediante imágenes de video. El hombre fue detenido el pasado 21 de agosto en el barrio El Dorado de La Ceiba, Atlántida.

Las autoridades también aseguran haber identificado al segundo supuesto participante y a la persona que presuntamente habría ordenado y financiado el ataque. Por ahora, sus identidades se mantienen bajo reserva mientras continúan las diligencias.

Aunque McNeil era testigo protegido en el expediente relacionado con la desaparición de Angie Peña, la Policía indicó que esa condición no representa actualmente la hipótesis principal sobre el móvil del asesinato. Entre las posibilidades que se analizan figuran conflictos de carácter personal.

Los investigadores aseguran contar con videos, análisis técnico-científicos y declaraciones de testigos que vincularían a Ávila Dilbert con el homicidio. Tras su captura, fue trasladado a San Pedro Sula y quedó a disposición de las autoridades judiciales para continuar el proceso correspondiente.