Solo uno de cada diez adultos logra resolver este acertijo matemático en menos de treinta segundos: la clave está en una operación que casi todos pasan por alto

Parece un ejercicio de primaria, pero está confundiendo a miles de adultos. El acertijo circula en redes sociales con una promesa simple: resolverlo en menos de treinta segundos. Sin embargo, según quienes lo han compartido, solo uno de cada diez adultos llega a la respuesta correcta sin equivocarse en el primer intento.

El problema no está en la dificultad de los números. Está en una operación que muchos pasan por alto por ir demasiado rápido.

El acertijo dice así:

Una tienda vende una camiseta y una gorra por 110 euros en total.

La camiseta cuesta 100 euros más que la gorra.

¿Cuánto cuesta la gorra?

La respuesta más habitual es inmediata: 10 euros.

Pero esa respuesta es incorrecta.

El error que cometen casi todos

La mayoría de las personas lee el enunciado y hace una resta rápida: si el total es 110 y la camiseta cuesta 100 euros más, entonces la gorra debe costar 10.

El problema es que, si la gorra costara 10 euros, la camiseta costaría 110 euros. En ese caso, el total sería 120 euros, no 110.

Ahí está la trampa. No basta con restar 100 al total. Hay que recordar que los dos precios juntos deben sumar 110 euros.

«Este tipo de acertijo no mide solo cálculo mental. Mide la capacidad de frenar una intuición equivocada», explica un profesor de matemáticas. «La primera respuesta parece tan evidente que mucha gente ni siquiera la comprueba».

La operación que cambia todo

Para resolverlo correctamente, hay que plantearlo de otra manera.

Si la gorra cuesta x, entonces la camiseta cuesta x + 100.

La suma sería:

x + x + 100 = 110

Es decir:

2x + 100 = 110

Ahora se resta 100 a ambos lados:

2x = 10

Y finalmente se divide entre 2:

x = 5

La gorra cuesta por tanto 5 euros.

La camiseta cuesta 105 euros.

Juntas suman 110 euros, y la camiseta cuesta exactamente 100 euros más que la gorra.

Por qué engaña tanto al cerebro

El acertijo funciona porque activa una respuesta automática. El número 100 aparece de forma tan clara en el enunciado que muchas personas lo convierten en la operación principal. Ven 110, ven 100, restan y responden.

Pero el verdadero paso importante es la división final entre dos, porque la diferencia de 100 euros no elimina el hecho de que ambos productos tienen un precio propio.

Los fallos más comunes son:

responder 10 euros sin comprobar la suma;

sin comprobar la suma; confundir “100 euros más” con “100 euros en total”;

olvidar que la camiseta también incluye el precio base de la gorra;

no plantear la ecuación;

dejarse llevar por la respuesta intuitiva.

Un acertijo sencillo, pero muy eficaz

Lo curioso es que no hace falta saber matemáticas avanzadas para resolverlo. El ejercicio se puede entender con lógica básica, pero exige leer con precisión.

Por eso se ha vuelto tan popular: demuestra que incluso los adultos con buena capacidad de cálculo pueden caer en una trampa si responden demasiado deprisa.

La clave no era hacer una cuenta complicada. Era detectar que la diferencia entre los dos precios debía repartirse correctamente dentro del total.

Treinta segundos bastan para resolverlo. Pero solo si uno se detiene justo antes de decir la respuesta que parece obvia.