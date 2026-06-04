CONADEH advierte sobre retrasos en los salarios de médicos que vulneran derechos laborales y la atención en la salud

El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) respondió a las asambleas informativas convocadas por los médicos, advirtiendo que la falta de pago al personal de salud del sistema público constituye una vulneración de sus derechos laborales al no adherirse a la remuneración que les corresponde por su labor.

El delegado adjunto de la CONADEH, Ricardo López, indicó que esta situación afecta de forma directa el derecho a la salud de la población, dado que las manifestaciones y acciones emprendidas por el gremio médico pueden comprometer la prestación de los servicios sanitarios, obligando a los hondureños a recurrir a centros médicos privados.

El atraso en el pago oscila entre tres y cinco meses y repercute en al menos 600 médicos que ejercen en distintas regiones del país.

Frente a esta coyuntura, la CONADEH instó a las autoridades a atender con urgencia las demandas del personal sanitario y a garantizar, al mismo tiempo, el respeto a sus derechos y la continuidad de la atención médica para la ciudadanía.