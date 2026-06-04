EE. UU. ataca otra lancha en el Pacífico y reporta dos tripulantes fallecidos

Las fuerzas armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un nuevo asalto contra una lancha, presuntamente conectada a redes de narcotráfico, que transitaba por aguas internacionales del Pacífico, y se confirmó la muerte de sus dos tripulantes.

Según el Comando Sur, la operación se inscribe dentro del plan «Lanza del Sur» y publicaron, en su cuenta oficial de X, el video que registra el instante en que la lancha es alcanzada por un proyectil de alta velocidad.

Los dos integrantes que perdieron la vida durante la intervención se suman a las más de 200 víctimas acumuladas, en casi diez meses de ataques contra embarcaciones señaladas de narcotráfico, desde el inicio de esa iniciativa en agosto de 2025.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha intensificado esta batería de operaciones continuas, con varios ataques en diversas zonas del Caribe y del Pacífico oriental, manteniendo un promedio de tres ataques semanales.

La ofensiva militar en el Pacífico

El Gobierno estadounidense sostiene que los blancos eran embarcaciones vinculadas a redes de narcotráfico consideradas como organizaciones «terroristas» o criminales transnacionales, lo que justificaría la utilización de la fuerza militar en lugar de recurrir a operativos policiales convencionales.