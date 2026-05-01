Situación laboral crítica y empleo parcial preocupante, afirma Daniel Durón de la CGT

El líder de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, se incorpora hoy a la movilización a nivel nacional con motivo del Día del Trabajador y formula varias peticiones al gobierno de Nasry Asfura.

Durón afirma que la situación de los trabajadores es crítica y dolorosa; por consiguiente, reclama mejores condiciones laborales y el cese de las violaciones a estos derechos mediante la Ley de Empleo Parcial. Además, subraya que las centrales sindicales se mantienen firmes y más unidas que nunca.