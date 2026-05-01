Honduras y España fortalecen la alianza energética para acelerar desarrollo, estabilidad y modernización del sector a nivel nacional

Este jueves, el titular de Energía, Eduardo Oviedo, sostuvo un encuentro con el embajador de España, Guillermo Escribano Manzano, con la finalidad de afianzar los lazos de cooperación en el ámbito energético. La reunión permitió consolidar el diálogo bilateral y reafirmar el compromiso de ambas naciones de trabajar de forma conjunta en áreas clave del sector.

En el transcurso del encuentro, las autoridades trataron varios proyectos destinados a promover el desarrollo y la estabilidad del sistema energético de Honduras. Entre los temas examinados se destacaron iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura, reforzar las capacidades institucionales y fomentar fuentes de energía más sostenibles, en consonancia con los desafíos presentes en el país.

Además, los representantes enfatizaron la relevancia de conservar y ampliar las alianzas internacionales como un pilar fundamental para el crecimiento del sector energético. Este tipo de cooperación no solo incrementa la capacidad técnica y operativa de Honduras, sino que también crea oportunidades para avanzar hacia un modelo energético más eficiente, resiliente y alineado con las exigencias globales.