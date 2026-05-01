Líder supremo iraní desafía a Estados Unidos y el petróleo se dispara

El guía máximo de Irán afirmó este jueves que Estados Unidos sufrió una derrota humillante frente a su nación, en medio de un aumento de las tensiones que provocó que el precio del petróleo se encendiera de forma momentánea hasta los 126 dólares por barril, cifra nunca vista desde 2022.

Aunque desde el 8 de abril rige una tregua, Washington mantiene un bloqueo a los puertos iraníes como represalia por la interrupción de la ruta estratégica del estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto circulaba una quinta parte del petróleo que consume el mundo.

Un alto funcionario estadounidense indicó una posible prórroga de esta medida “durante meses”.

La república islámica, por su parte, volvió a desafiar a su adversario este jueves mediante un mensaje escrito del líder supremo Mojtaba Jamenei, quien se presume herido y no se ha visto en público desde su designación al inicio del conflicto.

«Dos meses después del mayor despliegue militar y la agresión llevados a cabo por los tiranos de este mundo en la región, y tras la vergonzosa derrota de Estados Unidos, se abre un nuevo capítulo» para el Golfo y Ormuz, aseguró el ayatolá, hijo y sucesor de Alí Jamenei, muerto en los ataques israeloestadounidenses que desencadenaron el conflicto el 28 de febrero.

Lo que debes saber: «Ataques impulsivos»

«La crisis energética más grave»

Al menos 17 muertos en Líbano

«Ataques dolorosos»

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, denunció el bloqueo estadounidense como una «extensión de las operaciones militares», a pesar de la tregua.

Sin embargo, Trump lo calificó como una herramienta «un poco más eficaz que los bombardeos» en una entrevista con el sitio web estadounidense Axios.

Según esa misma fuente, el mandatario republicano tenía, no obstante, que recibir este jueves un informe por parte del ejército sobre posibles nuevas acciones militares.

Israel advirtió que podría «tener que actuar nuevamente» para que Teherán «no vuelva a convertirse en una amenaza», según el ministro de Defensa, Israel Katz.

En Teherán, se activaron sistemas de defensa antiaérea el jueves por la noche, reportaron los medios iraníes, aunque por el momento se desconocen las causas.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, Majid Musavi, advirtió en la televisión estatal que incluso una operación enemiga «breve» provocaría «ataques dolorosos, prolongados y extensos».

Esta guerra ya ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano. A pesar de la tregua y de una ronda de conversaciones el 11 de abril en Islamabad, la diplomacia no ha dado frutos.

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«La crisis energética más grave»

Ante la posibilidad de un estancamiento del conflicto, Brent, la referencia del mercado internacional, superó brevemente este jueves los 126 dólares, máximo desde principios de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.

Tras este repunte, ese contrato procedente del Mar del Norte retrocedió y se ubicó alrededor de los 114 dólares.

En Teherán, aunque la vida ha recuperado una apariencia de normalidad, los habitantes se debaten entre la inquietud y el fatalismo, en un marco de deterioro de la situación económica.

«Es tan desmoralizante, la república islámica permanece en pie, mientras personas inocentes han visto desmoronarse sus vidas durante esta guerra», comenta Morteza, un informático contactado por una periodista de la AFP en París.

Mientras las negociaciones continúan atascadas, las repercusiones del bloqueo de Ormuz se extienden a la economía mundial, con desabastecimientos, brotes inflacionarios y revisiones a la baja del crecimiento.

«El mundo afronta la mayor crisis energética de su historia», alertó el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.

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Al menos 17 muertos en Líbano

El secretario general de la ONU, António Guterres, también mostró preocupación por la manera en que el bloqueo del estrecho de Ormuz está «estrangulando la economía mundial».

En Líbano, el otro gran frente de la guerra, al menos 17 personas perdieron la vida en ataques israelíes en el sur del país, según las autoridades, y el presidente Joseph Aoun condenó las «persistentes violaciones» de Israel a una tregua que entró en vigor para esa zona el 17 de abril.

La embajada estadounidense en Beirut pidió una reunión entre el líder libanés y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al considerar que Líbano se halla «en un punto de inflexión».

«Su pueblo tiene la oportunidad histórica de retomar las riendas de su país y forjar su futuro», afirmó en X.

Las operaciones llevadas a cabo en Líbano por Israel, que combate al movimiento proiraní Hezbolá, dejan más de 2.500 muertos y más de un millón de desplazados desde principios de marzo, según las autoridades.

Por su parte, el ejército israelí anunció este jueves la muerte «en combate» de uno de sus soldados en el sur libanés.