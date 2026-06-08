Sismo de magnitud 7.0 remeció el sur de Filipinas; alerta de tsunami emitida

Un contundente sismo estremeció este lunes las costas del sur de Filipinas y provocó inquietud en la región, tras la activación de una alerta de tsunami por parte de las autoridades sismológicas del país.

La magnitud del sismo fue de 7,0 y su epicentro se ubicó frente a la provincia de Sarangani, según informó el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs). El temblor ocurrió a las 7:37 de la mañana, hora local, a una profundidad de 10 kilómetros.

La entidad instó a evacuar de forma inmediata a los residentes de zonas costeras de varias provincias del sur del país, entre ellas Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat y South Cotabato.

Paralelamente, las autoridades de Davao City comunicaron la suspensión de clases en todos los niveles, tanto en escuelas públicas como privadas, así como el cese de labores en las oficinas gubernamentales durante este lunes, como medida preventiva ante la serie de sismos registrados en la zona.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) aumentó la magnitud del sismo a 7,8 y situó su epicentro frente a la isla de Mindanao, a una profundidad de 35 kilómetros por debajo del lecho marino.