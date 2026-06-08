Florentino Pérez, reelegido al frente del Real Madrid

Este domingo, Florentino Pérez fue reelegido como presidente del Real Madrid, tras vencer en las elecciones a su rival, Enrique Riquelme; la noticia fue anunciada por Real Madrid TV antes de hacerse públicos los resultados oficiales.

Además, Pérez anunció su victoria durante una comparecencia celebrada en un hotel de Madrid.

Los socios del Real Madrid optaron por la continuidad de Florentino Pérez, veinte años después de las últimas elecciones con más de un candidato, presentándose junto a Mourinho, Konaté, Dumfries y un fichaje de 150 millones de euros como reclamo.

Sin oposición desde 2009, Pérez ha mantenido el mando desde que asumió la presidencia en 2000, la dejó en 2006 para regresar tres años después, y fue reelegido en enero de 2025 para un quinto mandato, sumando 23 años al frente del club.