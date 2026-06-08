Nelson Ávila afirma que la ENEE no se solucionará con bonos; propone reevaluar sus activos de la institución

El economista y ex aspirante a la presidencia, Nelson Ávila, se pronunció sobre las recientes emisiones masivas de bonos, por miles de millones de lempiras, realizadas por el Gobierno mediante el Banco Central de Honduras, con el objetivo de inyectar liquidez a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), aliviar su crisis financiera y pagar deudas atrasadas con generadores privados.

“No va a resolver el problema; lo único que ocurrirá es pagarle a algunos proveedores de energía, o sea, a los generadores de energía, pero el problema financiero se agravará”, afirmó.

Por su parte, el economista propone reevaluar todos los activos de la ENEE, porque estos están subvaluados, según estados financieros, aproximadamente 50 mil millones en activos, pero 120 mil millones en pasivos, lo cual le da un patrimonio negativo de 70 mil millones.