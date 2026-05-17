Sin reformas, no habrá elección para el CNE; no podemos poner a cualquiera, afirma el Presidente del CN

16 de mayo de 2026

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, afirmó que no se llevará a cabo ninguna votación para designar a los sustitutos del Consejo Nacional Electoral (CNE) mientras no existan reformas electorales.

«No se trata únicamente de designar sustitutos; no habrá votación mientras no se implementen reformas que fortalezcan el blindaje y las atribuciones del CNE. Debemos consultar a la población para decidir si la vacante de Marlon Ochoa corresponde a Libre o a una opción neutral», declaró Zambrano al llegar a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés.

Edwin Rolando Amaya

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