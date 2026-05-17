Ganaderos modernizarán su ganadería mediante biotecnología reproductiva y alianzas internacionales

La ganadería hondureña iniciará una fase renovada de transformación al incorporar biotecnología reproductiva, genética de alto rendimiento y cooperación internacional, con el objetivo de incrementar la productividad y la competitividad del sector bovino.

Este proceso fue planteado durante la visita del especialista mexicano en genética bovina, Jaime Mantecón, quien acompañado por autoridades del sector agropecuario, academia y productores presentó una hoja de ruta orientada a la modernización del hato ganadero nacional.

La iniciativa gubernamental, coordinada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), con la participación de productores de distintas regiones del país, incluido Olanchito, uno de los polos productivos más importantes, subrayó la necesidad de incorporar tecnologías ya empleadas en Brasil, líder en América Latina para optimizar la eficiencia y el rendimiento del sector.

El titular de la SAG, Moises Abraham Molina, afirmó: “Se pretende facilitar la importación de material genético que anteriormente no estaba disponible en el país, permitiendo a los ganaderos acceder a opciones superiores a precios más asequibles, acompañadas de asesoría técnica para garantizar su correcta aplicación y elevar la productividad del sector”

Además, “a través del Incentivo para la Producción Ganadera, este programa está dirigido exclusivamente a pequeños productores, promoviendo la repoblación bovina con una inversión inicial de 100 millones de lempiras” agregó el ministro de la SAG.

Jaime Mantecón, experto mexicano en genética bovina, expresó que “Este es un programa de gran impacto que empezará a mostrar resultados en unos tres años y medio; su éxito dependerá de la continuidad y del compromiso de los productores hondureños, más allá de los ciclos de gobierno”.

La iniciativa contempla emplear genética de alto rendimiento adecuada a condiciones tropicales, junto con programas de formación técnica para veterinarios y productores, con el objetivo de asegurar la transferencia de conocimiento y la sostenibilidad del modelo productivo.

Del mismo modo, se planteó la posibilidad de forjar alianzas estratégicas con centros de investigación brasileños, focalizadas en el desarrollo de proyectos piloto en Honduras para acelerar la adopción de tecnologías reproductivas avanzadas en el campo.

El Dato

Con el incremento genético del hato ganadero y el fortalecimiento de una producción tecnificada, se anticipa superar las actuales cifras de entre 1.5 y 2 millones de litros al día, consolidando al sector como uno de los principales motores de la economía agropecuaria nacional.