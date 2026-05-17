Fast Forever regresa a sus raíces para cerrar la saga con carreras callejeras y mucha nostalgia

La célebre saga de “Fast & Furious” se dispone a decir adiós con “Fast Forever”, la película que cerrará más de 25 años de acción, velocidad y adrenalina. A partir de filtraciones compartidas por Vin Diesel y varios medios del sector, se intuye que la entrega pretende recuperar el latido inicial de la franquicia, relegando algunas de las explosiones desmesuradas para centrarse otra vez en las carreras callejeras y en el lazo de la familia.

El proyecto, con estreno proyectado para 2028, volverá a situarse en Los Ángeles, ciudad que vio nacer la historia de Dominic Toretto y Brian O’Conner en 2001. Vin Diesel afirmó que uno de sus anhelos más grandes es que el desenlace resulte “digno” para los seguidores de toda la vida, e incluiría un homenaje especial a Paul Walker y un posible resurgimiento digital de su célebre personaje.

La expectación entre la afición es enorme, sobre todo tras superar los 7 mil millones de dólares en recaudación global. A la clausura de la saga en la gran pantalla se suman planes de Universal para lanzar nuevas series ambientadas en el universo “Fast & Furious”, lo que prueba que, aunque la historia central toque a su fin, la franquicia continúa con combustible para rato y nuevas aventuras por explorar.