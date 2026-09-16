Sheinbaum lidera el desfile militar y exige defender la soberanía de México

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la defensa de la soberanía este miércoles, durante el desfile cívico-militar con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México, desde el Zócalo de la Ciudad de México.

Lo que debes saber: Por el 216 aniversario de independencia

Llamado a la unidad

Con motivo del 216º aniversario de la independencia

En la ceremonia, la jefa del Ejecutivo estuvo rodeada por miembros de su gabinete legal y ampliado, así como por los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina.

Aprovechando el marco de las festividades patrias, la jefa del Ejecutivo federal dirigió un mensaje contundente a las Fuerzas Armadas en el que las invitó a salvaguardar la soberanía nacional. Este llamado llega en medio de sus reiteradas señalamientos y de su postura crítica frente a cualquier intento de intervención extranjera en los asuntos internos del país.

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Durante su alocución, Sheinbaum reiteró la postura histórica que mantiene su administración respecto a la autodeterminación y la soberanía de la nación. En sus palabras, afirmó con firmeza que México jamás será colonia ni protectorado de ninguna potencia internacional.

“México no cede, no se dobla y México nunca se vende. ¡Viva la independencia, viva la soberanía!”, exclamó la presidenta ante las tropas y los asistentes reunidos en la Plaza de la Constitución, enfatizando el carácter inalienable de la libertad de la nación.

Convocatoria a la unidad

Al rememorar la historia del país, la mandataria pidió a los mexicanos rendir homenaje a los sacrificios que costaron vidas a lo largo de las gestas de independencia. Asimismo, subrayó la importancia de cuidar la patria, asegurar la justicia social y reconoció que el progreso nacional depende de la valentía y la nobleza de su gente.

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Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, presentó el informe operativo del despliegue en la plaza pública. El alto mando militar precisó la participación de 16 mil elementos pertenecientes a las distintas jerarquías de las Fuerzas Armadas, además del despliegue de 500 vehículos terrestres.

Finalmente, la jornada militar contó con una importante demostración en el aire a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional. Trevilla Trejo calificó como un hecho inédito la revista aérea en la que surcaron el cielo capitalino un total de 99 aeronaves, dando cierre a la conmemoración patria.