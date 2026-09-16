Los tanques británicos que Honduras compró hace 40 años siguen desfilando cada 15 de septiembre y la fábrica que los hizo ya no existe

En cada 15 de septiembre, el rugido grave de unos vehículos bajos y angulosos retumba por el asfalto de Tegucigalpa. Son máquinas hechas para el campo de batalla, convertidas en metronomos de la memoria. Sus orugas avanzan lento, como si marcaran el tiempo de un país que aprendió a mirarse en sus paradas cívicas. “No son reliquias, son nuestra historia”, dice un suboficial mientras ajusta una lona con gesto ceremonioso.

Un legado rodante en el 15 de septiembre

En el desfile patrio, estos blindados británicos abren paso entre banderas, bandas y batallones escolares. Su presencia ya no intimida: encuadra una tradición y una estética militar que el público reconoce al primer rugido. Los niños se tapan los oídos, los veteranos levantan el pulgar, y los celulares elevan un bosque de pantallas. “Cada año llegan menos, pero llegan”, murmura un vecino, con mezcla de orgullo y resignación.

Son tanques ligeros, más rápidos que los colosos de acero de otras latitudes, diseñados para moverse con agilidad y ocupar posiciones con premura. Nacieron en la Guerra Fría, pensados para reaccionar más que para destrozar, para observar y disuadir. Ese perfil explica su longevidad en ceremonias donde la mecánica robusta y la silueta icónica pesan tanto como cualquier cifra de potencia.

De Coventry a Tegucigalpa: compra y contexto

A inicios de los años ochenta, Honduras buscó reforzar capacidades con equipos probados y de entrega rápida. El mercado británico ofrecía una familia de blindados ligeros flexible, con logística relativamente sencilla y buena reputación. “Era un paquete con entrenamiento, repuestos y asesoría”, recuerda un oficial retirado. “Para un país pequeño, importaba tanto la compra como el sostenimiento”.

La ruta de acceso fue parte geopolítica, parte pragmatismo. Con tensiones regionales y necesidades de frontera, la decisión respondía a un cálculo sobrio: movilidad, visibilidad y costo de ciclo de vida. No eran los más modernos ni los más pesados, pero sí los más adecuados para lo que el Estado Mayor consideraba prioritario.

La fábrica que ya no está

Las placas en el interior de las torretas tienen apellido británico: un linaje industrial que ya no existe como antes. La compañía que los concibió cambió de manos, y la planta histórica donde salieron tantas orugas cerró y quedó en la nostalgia. El mapa industrial del Reino Unido se reordenó, y con ese reordenamiento se desvaneció el punto original de nacimiento de estos vehículos.

“Es extraño buscar piezas de una casa que ya no existe”, confiesa un mecánico del Cuerpo de Material de Guerra. “A veces compro un manual usado en línea y llega con olor a archivo”. Lo que antes se pedía por catálogo hoy se rastrea en lotes de excedentes, talleres especializados y redes que comparten medidas, diagramas y soluciones.

Mantenerlos vivos: ingeniería paciente

Sostener máquinas de cuatro décadas exige creatividad. Un equipo pequeño inventaría piezas, adapta abrazaderas y canibaliza sistemas de unidades fuera de servicio. Algunas mangueras se sustituyen por equivalentes comerciales, los alternadores se recalzan, y los radiadores reciben cuidados de orfebrería. La ecuación es tiempo, ingenio y un presupuesto que rara vez alcanza lo que la realidad pide.

Un técnico lo resume con sequedad: “La clave es prevenir; si esperas a que reviente, ya perdiste el desfile”. La pintura se renueva con paciencia de maquetista, y el cableado se revisa tramo por tramo. Aun así, cada año una unidad queda atrás, otra regresa al taller entre aplausos truncos, y otra logra completar el recorrido como un veterano que sabe cuándo frenar.

Lo que representan hoy

Más que potencia de fuego, estos blindados cargan un significado público. Cuentan una época de alineamientos, de compras urgentes y de manuales traducidos a la carrera. También encarnan el oficio del mecánico militar anónimo que sostiene, con llaves y paciencia, una presencia que la ciudadanía identifica como parte del ritual patrio.

Para un historiador centroamericano, su valor está en el puente entre generaciones: “Conectan a los abuelos que vieron llegar los primeros con los nietos que los filman en vertical. Son vehículos de memoria”. No evocan campañas gloriosas, sino la tenacidad de lo que se mantiene, aunque el mundo cambie de catálogo y de proveedor.

Por qué siguen saliendo a la calle

Tradición cívica que necesita símbolos de continuidad .

. Visibilidad institucional en una fecha de máxima exposición .

. Mantenimiento todavía viable gracias a repuestos alternativos .

. Identidad: pocos objetos concentran tanto pasado en tan poco metal.

El mañana posible

El futuro plantea tres caminos: modernizar sistemas clave, migrar gradualmente a plataformas nuevas, o museificar parte de la flota. Cada opción implica dinero, calendario y una narrativa pública que explique por qué algo que emocionó a tantas generaciones cambiará de papel.

Algunas voces piden electrónica básica, radios actuales y mejoras de seguridad para reducir riesgos en desfiles. Otras apuestan por retirarlos con honores y montar una exposición permanente donde el público pueda verlos sin el filtro del asfalto. Entre tanto, el tiempo sigue, y el país se prepara para otro 15 de septiembre.

Quizá un día, cuando ya no ruja ninguna oruga, la ciudad recuerde el eco metálico que marcaba cada año el paso de su propia historia. Hasta entonces, el acero pintado de verde oliva seguirá trazando, con su paso grave, la coreografía de una memoria que se resiste a dejar la calle. “Mientras arranquen, saldremos”, dice un conductor, con la mano manchada de grasa y una sonrisa que suena a motor antiguo.