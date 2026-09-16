Más de 400 empleados de una bananera en San Manuel, Cortés, en huelga por falta de pago — No queremos miserias

Trabajadores de una plantación bananera sostienen una protesta en San Manuel, Cortés, a raíz de la ausencia de pago de una semana de salario que, según denuncian, todavía les deben.

Uno de los obreros explicó que la situación se ha prolongado durante varias semanas y que, pese a que recientemente les ingresaron un depósito, este no cubrió la totalidad del salario adeudado.

“Hace dos meses y medio venimos cargando con esa semana que nos deben; no nos han dado una solución. Incluso esta semana nos ingresaron apenas la mitad del pago. Nos deben una semana completa; hasta que nos paguen, nos iremos de aquí”, señaló.

Los trabajadores aseguran que dependen de sus ingresos diarios para sostener a sus familias y piden una solución ante el atraso en sus pagos.

“Vivimos del día a día”, expresó el campesino.