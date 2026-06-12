Shakira y J Balvin encabezan la lista de estrellas en la inauguración histórica del Mundial 2026

La ceremonia de apertura del Mundial 2026 se transformó en un espectáculo de alcance global que reunió a una amplia diversidad de artistas de distintos géneros y países. El evento marcó su inicio con una puesta en escena de gran magnitud en el Estadio Ciudad de México, donde la música, la cultura y el fútbol se fusionaron en una celebración conjunta previa al partido entre México y Sudáfrica.

Entre los protagonistas más destacados figuró la colombiana Shakira, quien se posicionó como una de las figuras centrales al interpretar el tema oficial del torneo, “Dai Dai”, junto a Burna Boy. Su actuación fue uno de los momentos más esperados de la ceremonia, por su proyección internacional y su historial en citas mundialistas.

También estuvieron presentes grandes exponentes de la música latina como Alejandro Fernández, y J Balvin, que aportaron distintos estilos al espectáculo. Alejandro Fernández representó la tradición de la música regional mexicana, Belinda aportó una sección pop y J Balvin llevó el pulso urbano al escenario, reforzando la diversidad del cartel artístico.

La ceremonia también contó con la presencia de otros artistas como Maná, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Danny Ocean y la sudafricana Tyla, completando un elenco multicultural que reflejó la unión entre América y África en el inicio del Mundial 2026.