Keiko Fujimori lidera a Roberto Sánchez por menos de 1.000 votos en las disputadas elecciones presidenciales

Keiko Fujimori, candidata de la derecha, ha vuelto a situarse ligeramente por delante de su oponente de la izquierda, Roberto Sánchez, en el tramo final del ajustado recuento de votos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, celebradas el domingo anterior.

Fujimori, del partido Fuerza Popular, que aspira a la presidencia por cuarta vez, supera a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, por aproximadamente 800 votos, con el 98,2% de las boletas escrutadas, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú.

El recuento ajustado sitúa a Fujimori con un 50,002% de los votos, mientras que Sánchez suma el 49,998%.

El resultado está tan reñido que aún no se ha declarado un vencedor, que será el noveno presidente que tendrá el país en una década. Se prevé que el escrutinio continúe durante varios días e incluso semanas.

Los del domingo fueron unos comicios que siguieron al milímetro tras los problemas logísticos y denuncias de fraude de la primera vuelta llevada a cabo en abril, cuyos resultados tardaron un mes en conocerse.

En esta ocasión, el 1,76% de las actas electorales, que representan alrededor de 400.000 votos, han sido impugnadas para su revisión, lo que prolongará el proceso.

Esta podría ser la tercera elección presidencial consecutiva en Perú que termina con un margen inferior al 1%.