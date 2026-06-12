CNA: El presidente Asfura debe valorar el desempeño de sus funcionarios

Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), sostiene que el presidente de Honduras, Nasry Asfura, debería examinar el rendimiento de sus colaboradores.

“En efecto, yo creo que el gobierno debe moverse de acuerdo a sus funciones del pueblo hondureño, y puedo afirmar que ya el presidente Nasry Asfura tendrá que evaluar a corto plazo el desempeño de sus funcionarios, y señalar lo que está bien y lo que necesita mejoras. No hay que temerle al cambio”, afirmó Castellanos.