CNA: El presidente Asfura debe valorar el desempeño de sus funcionarios

11 de junio de 2026

Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), sostiene que el presidente de Honduras, Nasry Asfura, debería examinar el rendimiento de sus colaboradores.

“En efecto, yo creo que el gobierno debe moverse de acuerdo a sus funciones del pueblo hondureño, y puedo afirmar que ya el presidente Nasry Asfura tendrá que evaluar a corto plazo el desempeño de sus funcionarios, y señalar lo que está bien y lo que necesita mejoras. No hay que temerle al cambio”, afirmó Castellanos.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

Honduras registra más de 40 mil denuncias por violencia contra mujeres y 183 agresores de mujeres, mientras el Congreso Nacional aprueba reformas