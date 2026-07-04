Shakira confirma que la Fundación de la FIFA destinará 500.000 dólares para apoyar a Venezuela

La célebre cantante colombiana Shakira comunicó este viernes que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA, en el que colabora, aportará 500.000 dólares para apoyar a los niños de Venezuela después de los dos sismos que golpearon al país.

«Me llena de orgullo anunciar que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA destinará 500.000 dólares para respaldar a organizaciones en Venezuela que asisten a niños cuyas escuelas se han visto interrumpidas por esta terrible tragedia», declaró la artista en inglés en un video publicado en Instagram.

La artista invitó a entidades locales a solicitar financiamiento para ayudar a que los menores y docentes afectados regresen a las aulas y restablezcan el acceso a la educación.

Shakira informó que varias autoridades ya dieron «un paso adelante» en esta iniciativa, entre ellas el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Asimismo, se dirigió al primer ministro de Portugal, Luís Montenegro; al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al canciller de Alemania, Friedrich Merz, para que se comprometan a «desbloquear los recursos necesarios para apoyar la educación de los niños durante la recuperación de Venezuela».

«Si tú crees que todos los niños merecen la oportunidad de soñar, únete a este esfuerzo», afirmó Shakira, al tiempo que llamó a sus seguidores a contribuir en la campaña.

Venezuela sufrió la semana pasada dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, que hasta ahora han provocado 2.595 fallecidos y 12.400 heridos, lo que llevó a cientos de personas a organizarse para recolectar donaciones destinadas a ayudar a la población.

Con información de cortesía: EFE