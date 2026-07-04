¡Qué sorpresa! El gerente de ENEE revela que el gran deudor de la empresa estatal no son empresas privadas ni industrias: es el gobierno

4 de julio de 2026

Guillermo Peña Panting, titular de la Gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), afirmó que sí posee la capacidad de hacer pública la lista de los grandes morosos vinculados a la estatal eléctrica, pero lo sorprendente es que el mayor deudor es el Gobierno y sus instituciones.

“La mayor parte del pasivo se ubica en la administración gubernamental. No se van a emocionar cuando salga la lista porque el mayor deudor es justamente el gobierno. De los 18 mil millones que figuran como cuentas por cobrar, 14 mil millones pertenecen al gobierno”, señaló el funcionario.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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