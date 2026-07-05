Rubilio Castillo llega a Potros de Olancho, su próximo destino

Rubilio Castillo continuará su trayectoria en la Liga Nacional de Honduras tras cerrar un acuerdo con Potros de Olancho, conjunto que se perfila como su próximo destino para la temporada que viene.

El delantero veterano optó por esta alternativa luego de que se cerrara la posibilidad de regresar al Motagua, una opción que perdió fuerza cuando el entrenador Javier López confirmó que no contemplaba su incorporación para la nueva temporada.

Aunque el club no ha hecho oficial aún el fichaje, ambas partes ya llegaron a un acuerdo y solo resta rubricar el contrato, un trámite que podría cerrarse en las próximas horas.

Un nuevo desafío en su trayectoria

Con su llegada a Potros, Castillo vestirá la camiseta de su quinto equipo en la máxima categoría del fútbol hondureño. A lo largo de su carrera ha defendido las camisetas de Vida, Deportes Savio, Motagua y Marathón, club del que recientemente salió tras finalizar su contrato y no entrar en los planes de renovación.

En busca de más historia

Además de garantizar su continuidad en el torneo nacional, Rubilio persigue un objetivo notable: seguir escalando en la tabla histórica de goleadores de la Liga Nacional.

El atacante acumula 150 goles en su haber y está a apenas cinco festejos de igualar la marca del brasileño Denilson Costa de Oliveira, que terminó su trayectoria con 155 tantos.

Por delante figuran dos íconos del fútbol hondureño: Wilmer Velásquez, con 196 goles, y Jerry Bengtson, máximo histórico del torneo con 204 anotaciones.

Potros sigue reforzándose

La llegada de Castillo forma parte del ambicioso proyecto de Potros de Olancho para la próxima campaña. El club ya ha sumado a varios refuerzos, entre ellos Samuel Pozantes, Ángel Velásquez, Ofir Padilla, el argentino Robertino Canavesio, el panameño Víctor Ávila, César Romero y Moisés Antúnez, con el objetivo de reforzar su plantilla y pelear por los puestos de cabeza del torneo.