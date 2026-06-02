Shakira comercializa su isla privada en el Caribe por 25 millones de euros, paraíso exclusivo en Bahamas

La intérprete colombiana Shakira vuelve a acaparar titulares, pero esta vez no por sus canciones ni por su exitosa gira mundial. La artista decidió colocar a la venta su isla privada en el Caribe, un refugio ubicado en las Bahamas que actualmente está tasado en 25 millones de euros.

Se trata de Bonds Cay, una isla de aproximadamente 263 hectáreas de naturaleza virgen, rodeada de aguas turquesas y playas de arena blanca, situada a unos 200 kilómetros de Miami.

Qué información podrás encontrar a continuación: ¿Cómo es la isla que Shakira posee?

¿Cómo adquirió la isla Shakira?

Motivo de la venta de la propiedad por parte de Shakira

Un negocio de alto valor para la estrella colombiana

¿Cómo es la isla que Shakira posee?

La propiedad se distingue por su extendido litoral, que supera los 21 kilómetros, y por disponer de muelles para yates, así como de instalaciones para helicópteros y jets privados, rasgos que la sitúan entre las joyas inmobiliarias más selectas del Caribe.

Além de sua localização privilegiada, a ilha mantém grande parte de seu entorno natural intacto, o que a torna especialmente atrativa para investidores interessados em empreendimentos turísticos de luxo, complexos residenciais exclusivos ou refúgios privados.

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¿Cómo adquirió la isla?

En 2006, Shakira compró Bonds Cay junto a un consorcio de inversores que incluía al músico Roger Waters y a Antonio de la Rúa. El grupo tenía la intención de desarrollar un complejo privado centrado en el arte, la cultura y el turismo de alto nivel.

O projeto incluía villas de alto padrão, um hotel boutique, uma marina privada e espaços dedicados a retiros artísticos internacionais. No entanto, a iniciativa nunca chegou a se materializar e a ilha permaneceu praticamente intacta durante duas décadas.

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Qué motivó a Shakira a ponerla de nuevo en venta

Aunque la cantante no ha explicado públicamente las razones de la venta, diversos reportes señalan que el proyecto inmobiliario ambicioso nunca se desarrolló como se esperaba, lo que podría haber motivado la decisión de volver a sacar la propiedad al mercado.

Hoje, a venda está administrada pela imobiliária de luxo Corcoran CA Christie Bahamas, que apresenta o terreno como uma oportunidade única para desenvolver um destino turístico exclusivo ou uma residência privada de grande escala.

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Un negocio de alto valor para la estrella colombiana

Según los reportes, la isla fue adquirida por alrededor de 16 millones de dólares en 2006. Con el precio actual de 25 millones de euros, la propiedad prácticamente duplica el valor de la inversión inicial realizada por la artista y sus socios.

Enquanto continua a somar sucesso nos palcos internacionais, Shakira poderia encerrar um dos capítulos mais curiosos de sua faceta empresarial com a venda deste paraíso exclusivo no Caribe.