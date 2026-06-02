Mel niega haber tomado dinero público ni recibido comisiones; responde a Anduray y advierte acciones legales

El expresidente Manuel Zelaya acusa al régimen nacionalista de intentar tomar el poder mediante un fraude electoral en el CNE y de la intervención extranjera del presidente estadounidense, Donald Trump. El también coordinador de Libre lamenta que estas acciones hayan generado una multicrisis institucional: procesos políticos, inseguridad, masacres, despidos masivos, privatización de la salud y de la energía, reactivación de la venta de tierras nacionales, beneficios para el oligopolio del cemento, incremento de los combustibles, zozobra y un encarecimiento general del costo de la vida.

Respecto al funcionario actual Fernando Anduray, Zelaya le advirtió: El señor Anduray afirma de manera temeraria, y sin aportar una sola prueba, que me robé 20 mil millones de lempiras y que existía una partida confidencial en la Secretaría de Finanzas.”