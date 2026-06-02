Mel niega haber tomado dinero público ni recibido comisiones; responde a Anduray y advierte acciones legales

2 de junio de 2026

El expresidente Manuel Zelaya acusa al régimen nacionalista de intentar tomar el poder mediante un fraude electoral en el CNE y de la intervención extranjera del presidente estadounidense, Donald Trump. El también coordinador de Libre lamenta que estas acciones hayan generado una multicrisis institucional: procesos políticos, inseguridad, masacres, despidos masivos, privatización de la salud y de la energía, reactivación de la venta de tierras nacionales, beneficios para el oligopolio del cemento, incremento de los combustibles, zozobra y un encarecimiento general del costo de la vida.

Respecto al funcionario actual Fernando Anduray, Zelaya le advirtió: El señor Anduray afirma de manera temeraria, y sin aportar una sola prueba, que me robé 20 mil millones de lempiras y que existía una partida confidencial en la Secretaría de Finanzas.”

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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