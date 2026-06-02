A 9 días del Mundial 2026: la edición histórica de la Copa del Mundo con 48 selecciones

Quedan apenas nueve días para el arranque del Mundial de la FIFA 2026, y la ilusión se dispara entre millones de seguidores en todo el globo. El certamen, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, representará un hito en la trayectoria del fútbol al ser la primera Copa del Mundo con 48 selecciones nacionales.
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La expansión aprobada por la FIFA aumentó el número de equipos de 32 a 48, permitiendo una mayor representación de todas las confederaciones y brindando la oportunidad de debutar en la máxima cita del fútbol a más países.
Además, el nuevo formato contará con 12 grupos de cuatro equipos y un total de 104 partidos, convirtiéndose en el Mundial más grande jamás organizado.
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Primer Mundial con 48 selecciones: estas son las naciones clasificadas
- Estados Unidos
- Panamá
- Curazao
- Haití
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Ecuador
- Paraguay
- Uruguay
- Austria
- Bélgica
- Bosnia y Herzegovina
- Croacia
- Chequia
- Inglaterra
- Francia
- Alemania
- Países Bajos
- Noruega
- Portugal
- Escocia
- España
- Suecia
- Suiza
- Turquía
- Australia
- Irán
- Irak
- Japón
- Jordania
- Corea del Sur
- Catar
- Arabia Saudita
- Uzbekistán
- Argelia
- Cabo Verde
- Costa de Marfil
- República Democrática del Congo
- Egipto
- Ghana
- Marruecos
- Senegal
- Sudáfrica
- Túnez
- Nueva Zelanda
¿Aumentará a 64 selecciones en 2030?
Por otro lado, la FIFA aseguró que estudiará la posibilidad de incrementar la cifra de manera excepcional y que el Mundial que se celebre en España no quedaría en 48 equipos, sino en 64 selecciones nacionales.
La propuesta fue presentada al Consejo del organismo por uno de los coanfitriones del Mundial 2030, y esa participación histórica de 64 selecciones coincidiría con la celebración del centenario de los Mundiales ya que el primer campeonato del mundo se disputó en Uruguay en 1930.
Fue justamente un miembro uruguayo quien propuso la idea en el Consejo del organismo a todos los miembros, la idea fue aceptada, ya que, la FIFA tiene el deber de analizar cualquier propuesta de uno de los miembros.