Se esperan lluvias y viento con ráfagas en estos sectores este sábado

Una vaguada en la superficie interactuará con la circulación de los vientos vinculada a un Sistema de Baja Presión ubicado al sur del Golfo de Fonseca y provocará nubosidad abundante, ráfagas de viento, lluvias y chubascos que oscilarán entre débiles y moderados, dispersos y, en ocasiones, más intensos acompañados de tormentas eléctricas. Se espera que la mayor intensidad y los mayores acumulados de precipitación se concentren en las regiones suroccidentales, sur, central y surorientales; mientras que, en el resto del país, se presentarán precipitaciones débiles a moderadas de forma aislada.

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