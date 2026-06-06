Humo blanco en el magisterio: docentes logran acuerdo tras reunión con el gobierno

6 de junio de 2026

Después de una jornada de protestas que se extendió por todo el país, el gremio magisterial y las autoridades del Gobierno lograron este viernes cerrar un acuerdo, tras la apertura de una mesa de diálogo en la que se trataron las demandas vinculadas al presupuesto del sector educativo y al incremento salarial de los docentes.

El entendimiento se selló en medio de movilizaciones que se realizaron en diversos puntos del territorio, donde los docentes insistían en que se atiendan sus exigencias laborales y económicas.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

Se esperan lluvias y viento con ráfagas en estos sectores este sábado