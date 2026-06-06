EE.UU. autoriza visados para la selección iraní rumbo al Mundial 2026

Este viernes, Estados Unidos anunció la emisión de visados para la selección nacional de fútbol de Irán, despejando las dudas sobre la participación de este conjunto persa en el Mundial de 2026, que se disputará en territorio estadounidense, Canadá y México.

La confirmación llegó por medio del embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, en medio de la incertidumbre generada por las restricciones migratorias impuestas por Washington a ciudadanos iraníes y las dudas sobre si los jugadores obtendrían permiso para entrar al país donde jugarán la fase de grupos.

«Estamos orgullosos de nuestro extraordinario equipo en la Embajada de los Estados Unidos en Ankara por su labor gestionando las visas para la selección nacional de Irán en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA», escribió el diplomático en la red social X.

Barrack añadió que «en Estados Unidos, el deporte trasciende fronteras y esperamos dar la bienvenida a competidores y aficionados de todo el mundo», en un mensaje que despeja dudas sobre la disposición de Washington para permitir que la República Islámica juegue en su territorio, pese a que la guerra que se libra en Oriente Medio contra Teherán sigue sin encontrar salida a casi 100 días de haber iniciado.

Previo a la confirmación, la situación había generado incertidumbre en los últimos días debido a las restricciones migratorias impuestas por la Administración estadounidense a ciudadanos de varios países, entre ellos Irán, aunque las competiciones deportivas internacionales contemplan excepciones para atletas, entrenadores y personal acreditado.

La selección de Irán

Irán, una de las primeras selecciones en asegurar su clasificación al Mundial, fijó su base de operaciones en México para la competición y viajará a Estados Unidos para disputar los encuentros correspondientes a la fase de grupos en Los Ángeles y Seattle.

Irán estrenará su participación el próximo 15 de junio ante Nueva Zelanda en Los Ángeles, dentro del grupo G que completa Bélgica y Egipto.