Se compromete a arbitrar la próxima Copa del Mundo: árbitro somalí al que negaron la entrada a Estados Unidos, recibido como héroe

Omar Ardan, el árbitro somalí al que le fue negado el acceso a Estados Unidos, retornó a su país y fue recibido en el Aeropuerto Internacional Aden Adde de Mogadiscio por una multitud entusiasta que incluía a funcionarios gubernamentales y a representantes de la Federación Somalí de Fútbol, a quienes se les rindió homenaje, les entregaron flores y lo envolvieron en la bandera de Somalia.

Artan, de 34 años, iba a convertirse en el primer árbitro de Somalia en dirigir un partido de un Mundial, pero fue retirado de la lista oficial de la FIFA para este mundial de fútbol 2026 después de que Estados Unidos le negara la entrada al país.

Nombrado árbitro del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), al referí somalí se le negó el pasado sábado la entrada en el Aeropuerto Internacional de Miami. Fue devuelto inicialmente a Turquía, desde donde voló de regreso a Mogadiscio.

“Me gustaría agradecer a los funcionarios, ministros, parlamentarios y a todos. Quiero agradecer a mi país y a mi pueblo por su apoyo. El ánimo que he recibido aquí, sé que recibiré más fuera (del aeropuerto)”, expresó Artan tras aterrizar.

“Todo está predestinado. FIFA me apoyó bien y estuvo en contacto conmigo hasta que llegué a Mogadiscio”.