Presidente de CSJ presenta al Congreso el anteproyecto de ley del Consejo de la Judicatura

10 de junio de 2026

Wagner Vallecillo Paredes, titular del Poder Judicial, y el Pleno de Magistrados de la CSJ, hicieron entrega del Anteproyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial al presidente Tomás Zambrano y a los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Este marco normativo, de gran importancia para el Poder Judicial, obtuvo la aprobación unánime durante la sesión del Pleno. El anteproyecto refleja la representatividad de las distintas asociaciones de empleados, jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Edwin Rolando Amaya

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