Estados Unidos intensifica ataques contra varios blancos en Irán

Conforme a lo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) confirmó hoy el inicio de una nueva fase de ataques de autodefensa contra múltiples blancos en Irán.

“Las fuerzas del Comando Central de EE.UU. comenzaron hoy a las 17:15 (hora del este) ataques adicionales de autodefensa contra múltiples objetivos en Irán, bajo la dirección del comandante en jefe [el presidente Trump]”, escribió la entidad militar en su perfil de X.

Aunque la nueva ofensiva estadounidense fue presentada inicialmente como una represalia al derribo de un helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz el pasado lunes, la entidad castrense afirmó que “estos ataques responden a la agresión continua e injustificada de Irán“.

Advertencias

Poco antes de concretarse los bombardeos, el secretario de Guerra de EE.UU., Peter Hegseth, declaró a la prensa desde la sede del CENTCOM en Tampa que el mando a cargo de esa unidad militar estaría “ocupado” esta noche cumpliendo las órdenes de Trump.

Asimismo, minutos antes de la confirmación del CENTCOM, medios iraníes reportaron la activación de sirenas aéreas en Teherán, ante la inminencia de los bombardeos estadounidenses. También se informó sobre explosiones en las ciudades de Sirik y Minab y Bandar Abbas.

Entretanto, Tasnim reseñó que el país persa está listo para atacar “objetivos estratégicos” de EE.UU. en Asia occidental, si Washington insiste en escalar el conflicto.

“Las Fuerzas Armadas iraníes están plenamente preparadas también esta noche, y si los estadounidenses emprenden alguna acción agresiva, se enfrentarán nuevamente a duras respuestas”, afirmó. “Si los estadounidenses actúan, Irán apuntará a nuevos objetivos de interés para este régimen terrorista“, dijo a la agencia una fuente militar.